Ghost of Tsushima signe le meilleur lancement d’une nouvelle licence Playstation

Sony n’arrête plus. Après avoir présenté son monstre de Playstation 5 le 11 juin dernier, puis sorti probablement le jeu de l’année le 19 juin avec The Last of Us Part II, la marque japonaise s’est encore une fois distinguée en commercialisant sa toute dernière exclusivité, Ghost of Tsushima. Véritable ode aux films de samouraï et à l’onirisme japonais, cette incroyable épopée vous place dans la peau de Jin Sakaï, un homme qui va peu à peu abattre ses principes pour fondre sur l’ennemi mongol, qui a envahi son île.

Epique, beau, amusant mais un peu répétitif, Ghost of Tsushima récolte actuellement une note des utilisateurs Metacritic de 9,3 / 10, preuve qu’il est très apprécié. Mais surtout, il a été très bien vendu, en atteste le dernier communiqué de Sony Interactive Entertainement. L’entreprise annonce que plus de 2,4 millions d’exemplaires ont été vendus en à peine 3 jours. Un record qui explose celui de Horizon Zero Dawn, qui a atteint ce nombre en 3 semaines.

Sony termine donc sa génération avec deux succès commerciaux conséquents, à savoir Ghost of Tsushima et The Last of Us Part II, qui s’est écoulé à plus de cinq millions d’exemplaires. Sony est en outre le grand favori de la prochaine génération de console après la présentation ratée de la Xbox Series X… Par ailleurs, World is Small vous livrera bientôt son test de Ghost of Tsushima.

