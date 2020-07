PS5 : les précommandes limitées à une seule console par foyer ?

La Playstation 5 de la marque japonaise Sony va être un franc succès. Pas besoin d’être devin pour le savoir, au vu de la popularité de sa grande soeur la Playstation 4 et du ramdam produit à sa présentation officielle, le 11 mai dernier. Et si le constructeur a augmenté de 50% sa production ces dernières semaines, pour se préparer au choc frontal avec la Xbox Series X de Microsoft, une telle demande pourrait impacter les stocks de console disponibles au lancement.

Pour éviter la rupture, Sony pourrait alors limiter la vente de PS5 à une seule précommande par foyer. C’est un leak du code source du site Playstation qui semble l’indiquer : « Vous ne pouvez acheter qu’un seul exemplaire de PS5. Vous avez déjà ajouté une console PS5 dans votre panier », peut-on lire.

Une restriction qui pourrait être un gros problème pour les revendeurs en herbe qui n’hésitent pas à acheter 50 produits le jour de leurs sorties pour ensuite les revendre une blinde au plus offrant. On ne peut que saluer cette initiative, malgré tout contrable, qui devrait donc garantir un nombre suffisant de Playstation 5 au lancement. Encore faut-il voir le prix de cette dernière, car plus elle sera chère, moins elle se vendra.

4 / 5 ( 1 vote )