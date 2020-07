Une Playstation 5 noire possiblement confirmée dans une pub de Sony

La Playstation 5 nourrit tous les fantasmes depuis sa présentation officielle en date du 11 juin. Elle débarquera en fin d’année avec, en guise de line-up, Spider-Man Miles Morales et Deathloop notamment. La console de Sony est particulièrement attendue face à la Xbox Series X de Microsoft, qui présentera ses jeux first party le 23 juillet. Mais presque plus que ses jeux, ce qui a fait parler de la PS5, c’est son design résolument futuriste.

Elle arborera en effet un design blanc et une superbe LED bleue. Mais beaucoup espèrent d’ores et déjà une couleur toute noire, pour mieux s’intégrer sur un meuble TV par exemple. La marque japonaise semble en tous cas le savoir, puisqu’un prospectus repéré par les internautes du site ResetEra indique qu’une version noire est en route.

Le prospectus montre de nombreux produits fabriqués par Sony dont une Playstation 5 noire avec une LED rouge ainsi qu’une Dualsense noire. Est-ce un fake, une vraie annonce de Sony ou un simple concept art ? La marque japonaise n’a pour l’instant ni infirmé, ni confirmé, mais il serait sans aucun doute bénéfique de sortir une version plus sombre de la console… A voir donc dans les prochaines semaines !

