VIDÉO : revivez le décollage de la fusée de SpaceX vers l’espace

Une franche réussite. La société du multimilliardaire Elon Musk, Space X, a réussi avec brio son tout premier vol habité. Ce succès risque bien de révolutionner la conquête de l’espace, puisqu’il marque le commencement des vols spatiaux privés. Samedi soir, à 21h22 précise heure française, la fusée Falcon 9 de Space X a décollé du Cap Canaveral, en partenariat avec la NASA. C’est donc un nouveau moyen de transport spatial pour les Etats-Unis, après neuf ans d’interruption de son programme.

La fusée s’est envolée en dix minutes seulement à 200 km d’altitude, filant à 20 fois la vitesse du son vers la Station Spatiale Internationale, ou ISS. La capsule Crew Dragon s’est ensuite placée en orbite. Le premier étage de la fusée, le lanceur, s’est séparé et a même réussi l’exploit de se poser, à la verticale, sur une barge au large de la Floride. Spectaculaire.

Pour voir ou revoir cette franche réussite, voici quelques tweets :

