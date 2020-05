Vingt minutes de gameplay pour The Last of Us Part II

C’était l’événement jeu vidéo de ce mercredi soir. A désormais seulement trois petites semaines de sa sortie, la prochaine énorme exclusivité de Sony, The Last of Us Part II, vient de se montrer sous toutes ses coutures lors d’un State of Play inédit. Le titre PS4 a donc dévoilé pas moins de vingt minutes de gameplay. Et on peut le dire, le crier même : The Last of Us Part II semble incroyable.

Plus bas, vous retrouverez la vidéo de gameplay en intégralité, avec les commentaires du directeur de Naughty Dog Neil Druckmann. Pensez à activer les sous-titres ! En se fondant sur le gameplay, on peut d’ores et déjà affirmer que The Last of Us Part II sera bien plus ouvert que son prédécesseur, avec des zones entières à parcourir à cheval et même en bateau. L’exploration sera le maître-mot du titre : il est désormais possible de sauter, par exemple, pour atteindre des zones surélevés, de se cacher dans des hautes herbes, de ramper, etc.

Toujours plus de méthodes pour abattre ses adversaires sont disponibles, dont des méthodes environnementales, en usant de verre par exemple. D’autres mécaniques ont été abordées, comme le craft et la modification d’armes. Bref, on vous laisse le soin de découvrir tout ça dans la vidéo !

4 / 5 ( 1 vote )