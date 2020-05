Microsoft Surface Duo : les caractéristiques du smartphone à deux écrans en détail

Les téléphones pliables semblent avoir de plus en plus le vent en poupe, mais si leurs ventes restent encore faméliques. Révélé par Microsoft en octobre 2019, le Surface Duo fait partie de cette gamme si rare, à la différence qu’il se présente plus comme un téléphone à deux écrans plutôt que comme un smartphone disposant d’un seul écran pliable. Aujourd’hui, le site spécialisé dans l’actualité de la firme de Redmond, Windows Central, nous en dévoile plus sur ce tout nouveau téléphone.

Le Surface Duo est donc annoncé avec deux écrans AMOLED qui feront 5,6 pouces, chacun ayant une définition de 1800 x 1350 pixels et un ratio de 4:3. Le smartphone disposera d’un beau processeur Snapdragon 855, de 6 Go de mémoire vive (RAM), et d’un stockage allant de 64 à 256 Go de stockage. Au niveau du capteur photo, il comptera 11 mégapixels avec une ouverture focale de 2.0, qui fera office de capteur frontal comme dorsal. Un capteur d’empreintes, un port USB-C, un emplacement nano-SIM et une batterie de 3460 mAh sont aussi présents. Egalement, un stylet Surface Pen sera de la partie.

Les modèles testés par Windows Central n’ont ni 5G, ni NFC, ni recharge sans fil, ce qui peut sembler décevant pour un smartphone en 2020. Pareil pour le processeur : on aurait pu avoir droit à un Snapdragon 865. Microsoft compte sortir son Surface Duo à la fin de l’année à un prix encore inconnu.

4 / 5 ( 1 vote )