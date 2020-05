La France va taxer les GAFA cette année, soutenue ou pas

S’il y a bien un secteur qui n’a pas connu la crise durant le coronavirus, c’est le numérique. Les appels en visioconférence ont explosé, l’usage de Netflix, Amazon Prime Vidéo, OCS et compagnie s’est décuplé, et les GAFA, eux, en ont bien profité. Peut-être un peu trop d’ailleurs. Le ministre de l’Economie Bruno Le Maire a ainsi annoncé que le projet de taxation des géants du numérique sera mis en place dès cette année.

« Jamais la taxation des géants numériques n’a été plus légitime et plus nécessaire », a déclaré le ministre de l’Économie. « En tout état de cause, la France, comme elle l’a toujours indiqué appliquera une taxation aux géants du numérique en 2020, soit sous une forme internationale s’il y a un accord, soit sous une forme nationale s’il n’y a pas d’accord », a-t-il ajouté.

Près de 140 Etats négocient actuellement sous la responsabilité de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour établir un nouvel accord sur la fiscalité transfrontalière et ainsi l’adapter à l’ère numérique. Avec le coronavirus, il semble compliqué que ce projet soit concrétisé d’ici la fin de l’année 2020, donc la France devrait marcher seule. Les GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon) seront principalement touchés car connus pour effectuer de l’optimisation fiscale.

