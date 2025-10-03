iOS 26 : découvrez ses treize fonctionnalités cachées

Le firmware iOS 26 introduit plus de 200 nouveautés et changements, dont la refonte visuelle Liquid Glass. Si les mises à jour majeures ont déjà été largement commentées, il existe aussi de petites fonctionnalités cachées qui méritent d’être découvertes.

Copier uniquement une partie d’un message

Dans iOS 26, il est désormais possible de copier seulement une partie d’un message texte au lieu de tout copier. Il suffit de faire un appui long, de sélectionner Sélectionner, puis de glisser pour choisir le passage exact à copier.

Enregistrer des recettes dans Rappels

Grâce aux suggestions Siri basées sur Apple Intelligence, l’app Rappels peut transformer une recette trouvée en ligne en liste de courses ou en instructions de préparation. Il suffit de partager le texte via la feuille de partage vers Rappels.

Choisir une app par défaut pour ouvrir des fichiers

Vous pouvez définir une application par défaut pour ouvrir des fichiers (PDF, images, documents, etc.). Dans Fichiers, faites un appui long sur un document, ouvrez Infos puis Toujours ouvrir avec.

Créer facilement une sonnerie personnalisée

Tout fichier MP3 ou M4A de moins de 30 secondes peut devenir une sonnerie personnalisée. Dans Fichiers, ouvrez Aperçu rapide, puis dans la feuille de partage sélectionnez Utiliser comme sonnerie. La sonnerie sera ajoutée aux options disponibles dans Sons et vibrations.

Voir vos messages non envoyés

L’app Messages dispose désormais d’un dossier Brouillons, où apparaissent les messages commencés mais jamais envoyés. Il est accessible depuis la section Filtres en haut à droite de l’écran.

Améliorations pour les panoramas

Les panoramas sont plus faciles à réussir dans iOS 26. Il est possible de se déplacer plus rapidement lors de la prise sans obtenir une image floue.

Recherche vidéo plus précise dans Photos

Les résultats de recherche dans l’app Photos affichent désormais des miniatures de vidéos correspondant au moment exact où se déroule l’action recherchée.

Alerte si la caméra est sale

À partir de l’iPhone 15, iOS 26 peut envoyer une alerte quand l’appareil photo est sale ou couvert de traces, afin d’améliorer la qualité des photos.

Adapter la couleur des icônes à sa coque

Si vous utilisez une coque MagSafe, vous pouvez adapter la teinte des icônes de l’écran d’accueil à la couleur de votre coque.

Détails d’événements dans Photos

Une photo prise lors d’un concert ou d’un événement sportif peut désormais afficher des informations contextuelles dans l’app Photos, comme les chansons jouées ou les prochains événements de l’artiste.

Rappels pour rappeler un appel manqué

En balayant un appel manqué dans l’app Téléphone, il est possible de programmer un rappel automatique pour rappeler plus tard (dans une heure, le soir même, le lendemain ou à une date précise).

Garder le son dans les écouteurs

Une nouvelle option empêche le son de vos AirPods de basculer automatiquement sur une enceinte ou un autre appareil Bluetooth. Elle se trouve dans Réglages > Général > AirPlay et Continuité.

Nouveau geste pour revenir en arrière

Le geste de retour arrière évolue : il n’est plus nécessaire de swiper depuis le bord de l’écran. Vous pouvez maintenant glisser vers la droite depuis n’importe quel point de l’écran.