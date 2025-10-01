iOS 26.0.1 : correctifs Wi-Fi, réseau cellulaire et pour l’appareil photo sur les iPhone 17

Apple a publié lundi iOS 26.0.1 et iPadOS 26.0.1, les premières mises à jour des systèmes iOS 26 et iPadOS 26 sortis plus tôt cette semaine.

Le nouveau logiciel peut être téléchargé sur les iPhone et iPad compatibles via Réglages > Général > Mise à jour logicielle.

Correctifs annoncés par Apple

Selon les notes de version d’Apple, iOS 26.0.1 corrige un bug pouvant provoquer des anomalies dans les photos prises avec l’iPhone Air et les modèles d’iPhone 17 Pro. La mise à jour résout également les problèmes persistants de connexion cellulaire et Wi-Fi rencontrés par certains propriétaires d’iPhone 17, ainsi qu’un bug lié aux icônes teintées.

Voici les correctifs mentionnés par Apple :

Le Wi-Fi et le Bluetooth peuvent parfois se déconnecter sur les modèles iPhone 17, iPhone Air et iPhone 17 Pro

sur les modèles iPhone 17, iPhone Air et iPhone 17 Pro Un petit nombre d’utilisateurs d’iPhone pouvaient être incapables de se connecter au réseau cellulaire après la mise à jour vers iOS 26

pouvaient être incapables de se connecter au réseau cellulaire après la mise à jour vers iOS 26 Des artefacts visuels pouvaient apparaître dans les photos prises sous certaines conditions d’éclairage avec les modèles iPhone 17, iPhone Air et iPhone 17 Pro

dans les photos prises sous certaines conditions d’éclairage avec les modèles iPhone 17, iPhone Air et iPhone 17 Pro Les icônes d’apps pouvaient apparaître vides après l’ajout d’une teinte personnalisée

après l’ajout d’une teinte personnalisée VoiceOver pouvait être désactivé pour certains utilisateurs après la mise à jour vers iOS 26

Apple précise que cette mise à jour contient aussi des mises à jour de sécurité importantes. Les détails sont disponibles à l’adresse : support.apple.com/100100

Correctifs pour iPadOS 26.0.1 et version alternative

La mise à jour iPadOS 26.0.1 corrige le même bug lié à VoiceOver et résout également un problème pouvant provoquer un déplacement intempestif du clavier flottant.

Pour les appareils qui ne peuvent pas installer iOS 26.0.1, Apple a aussi publié une mise à jour iOS 18.7.1.