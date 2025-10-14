Apple prépare la mise à jour iOS 26.0.2 pour iPhone

Les ingénieurs logiciels d’Apple testent actuellement iOS 26.0.2 en interne, selon des journaux internes repérés par MacRumors, une source souvent fiable pour anticiper les prochaines versions d’iOS.

Une mise à jour corrective à venir

iOS 26.0.2 devrait être une mise à jour mineure, principalement destinée à corriger des bugs et des failles de sécurité. Pour l’instant, aucun détail précis n’a été communiqué sur les problèmes concernés, mais la version devrait être déployée dans les prochaines semaines.

Retour sur iOS 26.0.1

Le mois dernier, Apple avait publié iOS 26.0.1, qui corrigeait plusieurs dysfonctionnements notables :

Des déconnexions Wi-Fi et Bluetooth sur les modèles iPhone 17, iPhone Air et iPhone 17 Pro .

sur les modèles . Des problèmes de connexion cellulaire pour certains utilisateurs après la mise à jour vers iOS 26.

pour certains utilisateurs après la mise à jour vers iOS 26. Des artefacts indésirables sur des photos prises dans certaines conditions d’éclairage.

sur des photos prises dans certaines conditions d’éclairage. Des icônes d’apps apparaissant vides après l’application d’une teinte personnalisée.

après l’application d’une teinte personnalisée. La désactivation accidentelle de VoiceOver pour certains utilisateurs après la mise à jour.

Cette version avait également corrigé une faille de sécurité affectant certains appareils.

Une version macOS 26.0.2 également en préparation

En parallèle, iOS 26.0.2 pourrait être accompagnée d’une mise à jour macOS 26.0.2.

Selon AppleInsider, Apple testerait un nouveau modèle de Mac exécutant macOS 26.0.2, probablement un MacBook Pro 14 pouces d’entrée de gamme équipé de la puce M5. Ce modèle devrait précéder la sortie des versions MacBook Pro 14 et 16 pouces plus puissantes, dotées respectivement des puces M5 Pro et M5 Max.