Amazon lance une nouvelle tablette Fire 8 HD, plus puissante et plus autonome

Amazon est quelque peu largué sur le secteur des tablettes. Du coup, l’entreprise américaine tente de séduire les petites bourses et propose des appareils très bons marché. C’est le cas notamment du nouveau produit made in Amazon annoncé ce jour : une nouvelle version de sa tablette Fire HD 8. Pas de grande différence par rapport à la tablette originale, si ce n’est ses composants qui ont reçu un boost non négligeable.

Le processeur est ainsi un quadricore avec une cadence de 2 GHz, contre 1,3 ghz sur le modèle précédent. Le gain de performance serait de 30% selon Amazon. La RAM passe à 2 Go contre 1,5 Go auparavant. Quant au stockage, on passe à 32 ou 64 Go, contre 16 sur l’ancienne version. On peut même monter jusqu’à 1 To avec une carte microSD !

Concernant l’écran, la Amazon Fire 8 HD dispose d’une dalle de 8 pouces avec une définition de 1280 x 800 pixels. L’autonomie s’améliore et passe à 12h au lieu de 10. La recharge est rapide grâce au port USB-C. Un modèle Fire HD 8 Plus est aussi disponible avec 3 Go de RAM et 6 mois de Kindle Unlimited offert. Et maintenant, le clou du spectacle, le prix. La Fire 8 HD est en précommande au prix de 99,99 euros. Si l’on veut se passer de messages publicitaires sur la tablette (!), il faudra débourser 114,99 euros. Pour le modèle Plus, c’est 108,99 dollars de base.

4 / 5 ( 1 vote )