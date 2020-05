Rétrocompatibilité PS5 : un développeur comprend la colère des joueurs

Les consoles next gen sortent en fin d’année, et la pression monte de jour en jour. Si la Xbox Series X a annoncé plusieurs de ses fonctionnalités, tels que le Smart Delivery ou la rétrocompatibilité totale avec les titres d’anciennes générations, on ne sait que trop peu de choses que la Playstation 5, hormis sa nouvelle manette la Dualsense. Il y a pourtant un détail que nous n’avons pas manqué : la Playstation 5 ne serait compatible qu’avec les jeux PS4, et encore, pas tous.

De premières rumeurs énonçaient pourtant que la nouvelle console de Sony allait être rétrocompatible avec toutes les générations de Playstation. Mais ce ne fut pas le cas comme annoncé par Marc Cerny dans la présentation technique de la PS5, ce qui a provoqué la colère des joueurs. Un développeur de Cradle Game, Marc-André Jutras, ne la comprend que trop bien, comme il l’a expliqué au site Gaming Bolt.

“Quand on se met à leur place, c’est vrai qu’il est difficile de comprendre ce qui pose problème. Comment se fait-il que la PS5 ne soit pas rétrocompatible avec les jeux PS4, PS3, PS2 et PSone ? Il existe des émulateurs pour ces consoles, et comme les machines next-gen sont aussi puissantes que les PC dédiés au gaming, il n’y a donc aucune raison que ces jeux ne puissent pas tourner sur la console, même avec des bugs. J’aurais aimé qu’ils trouvent un moyen pour que la PS5 soit rétrocompatible avec toutes les consoles.”

Et de continuer : “En tant que développeur, je pense qu’en termes de droits, c’est flou, surtout si le but est de vendre ses anciens jeux sur des stores. Des sociétés n’existent plus, il pourrait donc être difficile d’accéder à leurs licences. Et puis, il n’est pas impossible que les anciennes consoles disposent d’un système de DRM, ce qui empêcherait les machines next-gen de lire les disques.”

4 / 5 ( 1 vote )