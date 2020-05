L’iPhone 11 a dominé le marché des smartphones au 1er trimestre

Malgré le coronavirus, malgré le confinement, le roi est resté roi. L’iPhone 11 d’Apple a littéralement dominé les ventes de smartphones durant le 1er trimestre de l’année 2020, selon le cabinet spécialisé dans les analyses du marché Canalys. L’iPhone 11 de la marque à la pomme a donc été le smartphone le plus vendu au cours des trois premiers mois de l’année avec pas moins de 18 millions d’exemplaires écoulés.

Sur la deuxième marche du podium, on retrouve les Redmi Note 8 et Redmi Note 8X de la marche chinoise Xiaomi avec tout de même 8 millions de ventes cumulées. Enfin, la troisième place du podium est occupée par le géant sud-coréen Samsung avec le Galaxy A51 et ses 6 millions de ventes.

Dans le détail, l’iPhone 11 Pro Max a été le sixième smartphone le plus vendu, avec plus de 4 millions d’exemplaire. L’iPhone 11 Pro est à la dixième place avec moins de 4 millions de ventes. Le reste est trusté par d’autres smartphones de Samsung et Xiaomi. Pas de Huawei donc, à notre grande surprise ! Les Android présents sont quant à eux des entrées ou milieu de gamme contrairement aux telephones iOS. Canalys ajoute d’ailleurs que les iPhone 11, iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max ont représenté 10% des ventes de smartphones.

