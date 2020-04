Oups : l’app iOS & Android pour ne plus oublier les anniversaires !

Qui n’a pas, un jour, oublié l’anniversaire ou la fête d’un proche ? C’est pour éviter que cela ne se reproduise et pour nous éviter de futurs moments de malaise que l’application Oups a été développée par l’agence web VRDCI. Même si Apple et Google gèrent l’intégration des anniversaires dans le calendrier, il n’y a aujourd’hui pas d’alerte.

L’application Oups, disponible sur iOS et Android, permet de configurer jusqu’à 3 alertes quotidiennes très rock’n’roll (musique dédiée que vous adorerez). Ces alertes sont, en outre, locales au mobile. Il n’y a donc pas besoin d’être connecté à l’Internet pour que cela fonctionne dans le monde entier. Cerise sur le gâteau, l’application est sans publicité et gratuite. Autre point important, aucune donnée privative n’est récupérée. Les contacts ne sont jamais envoyés sur les serveurs d’Oups.

Une application hautement configurable

L’application Oups a beau être simple dans son concept, elle est hautement configurable. Jusqu’à 3 alertes sont paramétrables par jour pour les anniversaires et/ou fêtes, fêtes et/ou anniversaires et désactivables, et il est possible d’être prévenu la veille pour les fêtes (tradition dans certaines régions de certains pays, comme la France, l’Espagne, …).

