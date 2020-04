The Last of Us Part II pourrait sortir le 26 juin

Vous avez sûrement suivi l’affaire, si vous êtes un lecteur régulier de World is Small : à notre grand désespoirs, The Last of Us Part II, exclusivité PS4, a été repoussé à une date indéterminée il y a quelques jours. En cause, la crise du coronavirus, comme toujours, mais surtout des problèmes logistiques qui n’auraient pas permis de vendre le jeu dans de bonnes conditions. Pourtant, le studio de développement Naughty Dog a affirmé que le titre était quasiment terminé. Il aurait donc logiquement pu sortir en dématérialisé à la date originale, soit le 29 mai.

Mais aujourd’hui, un nouvel espoir renaît. Pendant quelques instants fugaces, le géant de la livraison Amazon a fait apparaître une nouvelle date de sortie pour le jeu de Sony : le 26 juin. Une date qui est aussi la date de sortie prévue du second gros titre PS4 cette année : Ghost of Tsushima. Ce dernier, qui nous met dans la peau d’un ninja en pleine invasion mongol du Japon, pourrait donc bien se retrouver repoussé à une date ultérieure voire, pourquoi pas, sur PS5 !

En bref, si cette date peut être une simple erreur, elle peut également se révéler véridique. Ici, on croise les doigts. Un mois d’attente, c’est encore supportable.

