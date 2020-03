Office 365 devient Microsoft 365 : le point sur les nouveautés

C’est l’heure du changement pour la firme de Redmond. Office 365, qui regroupe les logiciels Powerpoint, Word et Excel notamment, change de nom et devient Microsoft 365. Deux offres sont disponibles, à savoir Microsoft 365 Famille et Microsoft 365 Personnel. Le tout sera mis en place à partir du 21 avril prochain.

Microsoft a souhaité détailler un peu les logiciels et nouveautés présents, dans un immense pavé que nous vous partageons :

Microsoft Editor, l’outil pour dévoiler l’auteur en chacun de nous : accessible dans Word et Outlook et disponible dans 20 langues dont le français, Microsoft Editor propose désormais des fonctionnalités avancées pour rendre un texte plus fluide ou encore plus inclusif. Une fonctionnalité disponible en surlignant et en effectuant un simple clic droit.

Presenter Coach dans PowerPoint, pour devenir un ténor des présentations en public : cette nouvelle fonctionnalité, alimentée par l’IA, aidera chacun à améliorer son discours à l’oral. Via une fenêtre en bas de l’écran, elle indiquera si la prise de parole est correctement rythmée, proposera des reformulations ou encore s’il y a une lecture trop systématique du contenu des diapositives.

PowerPoint Designer, pour révéler sa fibre créative : développer sa créativité tout en gagnant du temps dans Word, Excel et bien sûr PowerPoint, est désormais un jeu d’enfant. Parmi les nouvelles fonctionnalités : en un clic, un simple texte se transforme en frise chronologique visuelle, ou encore, plusieurs styles de mise-en-page sont proposés à l’ajout d’un visuel. Les utilisateurs auront accès à plus de 8 000 images et 175 vidéos dans Getty Images, 300 styles de police et 2 800 icônes pour créer des documents visuels et attractifs.

De nouvelles fonctionnalités dans Outlook permettant de synchroniser son calendrier personnel à son calendrier professionnel et ainsi d’avoir une vue d’ensemble de son planning, tout en conservant une confidentialité optimale.

De nouvelles fonctionnalités Excel pour mieux gérer son quotidien : Excel propose de nouveaux modèles et fonctionnalités de gestion de la donnée sur 100 typologies de sujets différents (régime alimentaire, hobbies, destinations de vacances…). À partir d’un simple mot, Excel propose les données associées pour aider l’utilisateur à faire le bon choix. Money in Excel est par ailleurs l’outil idéal pour faciliter la gestion, le suivi et l’analyse de vos finances personnelles – disponible dans un premier temps aux Etats-Unis, cette dernière fonctionnalité le sera rapidement en France.

Pour les prix, comptez 6,99 euros par mois pour Microsoft 365 Personnel, ou 69 euros par an. Pour Microsoft 365 Famille, il faudra débourser 9,99 euros par mois ou 99 euros par an. Tous les abonnés Office basculeront automatiquement.

