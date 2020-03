PDFelement : la solution idéale pour simplifier tous vos PDF

En ces temps de coronavirus, il va vous falloir effectuer du télétravail. C’est la consigne claire donnée par les autorités depuis plusieurs jours désormais : restez chez vous ! Et puisque c’est désormais la règle, il va falloir vous adapter avec les logiciels que vous avez, et ne plus seulement compter sur vos collègues (sûrement débordés…). Pour cette raison, nous avons décidé de vous présenter un soft particulièrement pratique pour vos tâches du quotidien : PDFelement, édité par Wondershare.

PDFelement se présente comme un logiciel simple d’utilisation, et surtout utile à tous. Nous avons évidemment parlé du télétravail en ces temps troublés, mais éditer des fichiers PDF est utile à tous, et à toutes périodes. Prenons l’exemple typique d’un étudiant en devenir, qui a pour objectif de constituer un dossier complet, constitué de la copie recto verso de sa carte d’identité, de sa carte vitale, d’une attestation de logement, d’un CV, d’un formulaire d’inscription, etc. Jusqu’ici, nombreux étaient ceux à imprimer chacun de ces documents pour les remplir à la main puis les scanner numériquement, pour enfin les envoyer séparément, un par un, en pièces jointes. Créant, évidemment, de la “pollution numérique” pour le destinataire de ses documents. Et bien cet étudiant en devenir, avec PDFelement, va non seulement simplifier sa tâche, mais également s’accorder les faveurs de sa future école !

PDFelement permet en effet une simplification de l’expérience PDF. Le logiciel, que vous pouvez essayer gratuitement, dispose d’une version standard et d’une version Pro, qui dispose de plus de fonctionnalités. Via Paypal ou carte bleue, vous pouvez acheter ces deux versions selon un plan annuel, à 69 et 89 euros, ou bien obtenir une licence perpétuelle à 79 ou 119 euros. Cela peut vous sembler cher sur le papier, mais l’outil est véritablement devenu un indispensable pour de nombreux professionnels.

Faisons un petit tour des fonctionnalités de PDFelement. La version standard permet notamment de transformer des documents papier numérisés en PDF modifiables, de compresser vos documents, de créer et modifier des champs de formulaire, d’ajouter des en-têtes et des pieds de page, d’ajouter une numérotation… La version Pro va encore plus loin puisqu’elle vous laisse créer vous-même des fichiers PDF, exporter des fichiers PDF vers Word, Excel ou Powerpoint, modifier du texte et des images de fichiers PDF, les annoter, et sécuriser et signer des fichiers PDF. Bref, tout ce qu’il vous faut pour devenir le maître des PDF !

PDFelement est véritablement une solution immanquable. Grâce à ses fonctionnalités pratiques et surtout simples à utiliser, le logiciel sera sans aucun doute la solution à tous vos problèmes. Disponible sur Mac et Windows, mais doté aussi d’une application sur le Google Play et l’App Store, PDFelement vous propose aussi une garantie de remboursement sous 30 jours, si jamais vous n’êtes pas satisfait par le produit. Mais peu de chances ! Car de nombreuses entreprises mondialement connues, telles que Bombardier, Hitachi ou Deloitte, l’utilisent au quotidien. Si vous êtes chef d’entreprise, vous pouvez également profiter de plan pour vos employés. Bref, ce soft est sans aucun doute fait pour vous ! Que vous soyez salarié, indépendant, étudiant, on a tous eu à faire une fois au moins avec un PDF récalcitrant. Dites donc adieu à ces galères en adoptant PDFelement.

4 / 5 ( 1 vote )