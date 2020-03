Disney + repoussé au 7 avril

Ca y est, cette fois ci, c’est fait. Sous la pression du gouvernement français et de l’Union Européenne, la présidente de The Walt Disney Company France Hélène Etzi vient d’annoncer le report officiel de la plateforme Disney +, alors attendu pour le 24 mars. Au final, le service de streaming vidéo, qui doit concurrencer Netflix et Amazon Prime Video notamment, sortira le mardi 7 avril 2020. Une semaine supplémentaire à attendre, donc.

“En prévision d’une forte demande pour #DisneyPlus, nous mettons en place de manière proactive des mesures pour réduire l’utilisation globale de la bande passante d’au moins 25% dans les pays lançant Disney+ le 24 mars”, a écrit Mme Etzi sur Twitter. “Dans les prochains jours, nous surveillerons le trafic Internet et travaillerons en étroite collaboration avec les fournisseurs d’accès pour, si nécessaire, réduire davantage les débits et nous assurer qu’ils ne sont pas surchargés par la demande des utilisateurs. Nous avons hâte de lancer #DisneyPlus et espérons que notre service apportera un peu de réconfort aux familles et à nos fans en ces temps difficiles et éprouvants”, a-t-elle conclut.

Cette décision fait suite à une demande du Commissaire européen au Marché intérieur Thierry Breton, qui voulait éviter une détérioration des infrastructures réseaux. Ainsi, Netflix, Youtube, Apple TV+ et Amazon Prime Video ont décidé de baisser leurs débits et de réduire la qualité vidéo de leurs contenus, passant d’une définition 4K à une définition “standard” (plus ou moins dégradé selon les fournisseurs). En bref, il va vous falloir être patient en cette période de confinement…

Encore un peu de patience pour nos fans français, notre service de streaming #DisneyPlus arrive bientôt … mais à la demande du @gouvernementFR, nous avons convenu de reporter le lancement jusqu’au mardi 7 avril 2020.(1/5) — Hélène Etzi (@HeleneEtzi) March 21, 2020

