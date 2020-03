Molotov offre une cinquantaine de chaînes gratuitement

On ne vous apprend rien, et ça fait bien 50 fois qu’on l’écrit ici : la France est en confinement. Autrement dit, vous DEVEZ rester chez vous, pour votre santé et la santé des autres. Et pour vous aider dans cette tâche qui semble ardue pour certains “imbéciles”, comme le dirait le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner, plusieurs entreprises mettent à disposition des offres gratuites. Canal + l’a fait, avant de s’être fait remonter les bretelles par le CSA, c’est aujourd’hui au tour de Molotov de faire plaisir à ses abonnés.

La plateforme numérique, qui permet de regarder la télévision en direct ou en replay, va proposer “près d’une cinquantaine” de chaînes gratuites supplémentaires à celles déjà existantes durant la période de confinement. C’est son fondateur, Jean-David Blanc, qui a fait cette annonce sur BFMTV. Ces chaînes sont accessibles à « tous les abonnés Molotov, quel que soit leur abonnement », a-t-il indiqué. Parmi elles, on pourra compter sur RTL9, Paris Première ou Comedy Central.

C’est donc une bien belle nouvelle pour tous ceux qui manquent d’une télévision chez eux. Pour rappel, ces derniers jours ont été riches en annonce. Netflix et Youtube ont déclaré baisser la qualité vidéo de leurs contenus, les faisant passer de la 4K / HD à une définition standard, dans le but de sécuriser l’accès à internet pour tous.

