Canal + : le CSA interdit la diffusion en clair !

Décidément, les bonnes nouvelles ne demeurent pas. Alors que la France est en plein confinement, Canal + avait annoncé la bonne action de rendre gratuit leurs chaînes pour permettre à chacun de résister à l’envie de sortir de chez eux. Mais ça, c’était lundi. Le CSA a décidé de se mêler de cette affaire et n’a pas vraiment apprécié le geste, puisque pas très respectueux de la concurrence.

L’« opération lancée par Canal+ ne peut-être que limitée dans la durée, car elle est de nature à altérer l’équilibre entre les chaînes payantes et gratuites. Elle est de nature à remettre en cause la chronologie des médias et pose des questions vis à vis des autres diffuseurs et ayants droits », a estimé le CSA. Si l’on ne peut pas nier la volonté de Canal + de se donner un petit coup de com’ en plein confinement, c’est fort dommage pour les Français, déjà touchés moralement et économiquement par cette mise en quarantaine.

Cette interdiction, qui prendra définitivement fin à la date du 31 mars comme le demande le CSA, a déjà porté ses fruits puisque les programmes de Canal seront de nouveau cryptés et donc invisionnable en soirée. En bref, Canal + s’est pris un bon gros coup de bâton sur la tête aujourd’hui.

