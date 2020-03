Google Ads : mieux marketer en 2020, quels changements majeurs ? 

L’automatisation, les campagnes full-funnel et les campagnes pour les shoppers ont alimenté les changements de Google Ads en 2019.

En 2019, Google a bouleversé les pages de résultats de recherche mobile avec une refonte qui a introduit des étiquettes noires ” Ad ” pour les annonces textuelles et des favicon pour les résultats organiques.

L’automatisation a continué d’être un thème majeur. Ce sont aussi les annonces de nouveaux produits de Google visant à maîtriser le cheminement des entonnoirs de conversion avec des types de campagnes plus adaptées.

Pour un traffic manager, ou une Agence SEA, tous ses changements ont eu un impact sur la manière de gérer les comptes Google Ads et permettent aussi de faire des améliorations dans les performances de compte et s’adapter au parcours client toujours plus complexe :

Si vous ne connaissez pas bien l’outil Google Ads, n’hésitez pas à consulter un Expert Google Ads pour prendre les bonnes décisions.

La position moyenne dans les résultats d’annonces

Le retrait de la position moyenne dans les métriques de Google Ads.

Les annonceurs ont eu des mois pour modifier leurs stratégies d’enchères et leurs rapports afin de s’appuyer sur les nouvelles mesures de position que Google a introduites fin 2018 :

le taux de top impression « Absolute Top » , c’est à dire en 1ère position.

, c’est à dire en 1ère position. le taux d’impression « Top », qui correspond aux 3 annonces de haut de page.

Les nouvelles métriques de position basées sur les impressions indiquent mieux la fréquence d’apparition de vos annonces au-dessus des résultats organiques. Microsoft a également introduit les nouvelles métriques de position, mais a déclaré qu’il s’en tenait au rapport de position moyenne. Pour l’instant, en tous cas.

La diffusion accélérée

Les campagnes Search et Shopping n’ont plus la possibilité de diffuser leurs annonces en accéléré jusqu’à épuisement de leur budget quotidien.

La diffusion accélérée était l’une des méthodes adaptées aux campagnes de shopping et campagnes de marque avec des budgets non plafonnés, mais Google a déclaré que beaucoup l’utilisaient encore avec des budgets quotidiens plafonnés et que “cette méthode peut augmenter les CPC en raison d’une concurrence accrue en début de journée”. Maintenant, les campagnes sont optimisées grâce à une diffusion standard avec les algorithmes de Google basés sur l’objectif de la campagne, la stratégie d’enchères ainsi que les signaux contextuels.

Stratégies d’enchères basées sur les positions.

Les stratégies d’enchères basées sur la position de la page de recherche ont été retirées en juin. Ce changement correspond à l’abandon de la position moyenne au profit des nouvelles mesures mentionnées ci-dessus.

Des nouvelles audiences

Précédemment disponibles pour les campagnes de YouTube et Réseau Display, les audiences affinitaires sont disponibles sur Google Search en octobre. Les segments d’audience affinitaire sont créés en fonction du comportement de navigation. Google a également ajouté des audiences saisonnières sur le marché, comme le Black Friday et Noël ….

Les audiences combinées dans la recherche ont débuté en novembre. Les annonceurs de Google Search peuvent créer des audiences combinées en utilisant la logique ” et ” pour incorporer des éléments de ciblage démographique, sur le marché, d’affinité ou d’autres audiences. Cette fonctionnalité permet de cibler les personnes et de tester plusieurs messages sur le moteur de recherche.

Outil de ciblage

Google a étendu le ciblage par localisation de l’option “Personnes dans vos lieux ciblés” à “Personnes dans ou régulièrement dans vos lieux ciblés”. Cela signifie que les annonceurs atteignent les personnes qui se déplacent régulièrement vers les endroits qu’ils ciblent, même si ces utilisateurs ne sont pas physiquement présents lorsqu’ils effectuent une recherche.

Des nouveaux leviers d’enchères intelligents. La stratégie d’enchères intelligentes “Maximiser la valeur de conversion” est arrivée en août sur Google Ads, avec pour objectif d’optimiser automatiquement pour la plus grande valeur de conversion dans le cadre de votre budget.

D’autres changements ont eu lieu durant l’année passée, mais voilà déjà quelques éléments qui vous permettre de comprendre les mutations et changement important dans vos campagnes Google Ads et dans vos stratégies SEA

Comme vous pouvez le constater, il y a eu des évolutions importantes sur Google Ads et aussi chez Bing. Avec de plus en plus d’annonceurs sur Google et une croissance des dépenses sur le Search, il devient primordial de suivre les évolutions et tester les nouveautés pour améliorer les performances de vos campagnes.