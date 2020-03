Byte, le successeur de Vine, va rémunérer les créateurs

C’est peut-être ce qui manquait à Byte pour mettre le pied à l’étrier. Le successeur du réseau social Vine, lui même précurseur de TikTok, va en effet commencer à payer les créateurs de vidéos grâce à la mise en place d’un programme partenaire. Les tout premiers détails viennent d’être dévoilés par la maison mère.

Le programme de paiement sera renouvelé plusieurs fois dans l’année, tous les quatre mois. Il commencera pour la première fois au mois d’avril et sera ouvert à seulement 100 créateurs au maximum. Lors de cette toute première session, près de 250 000 dollars seront proposés et chaque créateur sélectionné recevra son argent. On est donc bien loin d’un système à la Youtube où c’est le nombre de vues qui détermine la rémunération.

D’autant que ces 100 créateurs seront choisis spécifiquement par Byte, parmi la liste de tous ceux qui en ont fait la demande. « Nous recherchons avant tout la créativité, la qualité et la passion », indique Byte dans un communiqué. Les créateurs doivent également interagir avec les spectateurs pour qu’il y ait de l’engagement. Byte commencera à contacter les créateurs dès cette semaine, mais uniquement aux Etats-Unis. Comme d’habitude donc. Le reste du monde viendra plus tard, comme le veut l’usage…

4 / 5 ( 1 vote )