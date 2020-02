Qu’est-ce qu’un téléphone reconditionné ?

Aujourd’hui, les smartphones haut de gamme sont de plus en plus chers. Si vous n’attendez pas les promotions et les soldes, vous finissez par acheter un téléphone à un prix très élevé. De ce fait, de nombreux consommateurs optent pour l’achat de téléphone reconditionné afin d’économiser un peu plus.

Un téléphone reconditionné, c’est quoi exactement ?

Il s’agit d’un mobile qui a été descellé et utilisé pendant une petite ou longue période puis revendu ou remis à une entreprise spécialisée pour le remettre en état. Vous trouverez ces téléphones par exemple sur des sites web comme Hubside Store. Si vous achetez un smartphone reconditionné ou remis en état, vous utilisez un appareil scellé dans un nouvel emballage et accompagné de tous les accessoires (chargeur, écouteur). Vous profiterez également d’un prix réduit par rapport au tarif du neuf et de plusieurs autres avantages.

Plus précisément, un téléphone reconditionné est un téléphone d’occasion qui a été retourné soit parce que l’acheteur a changé d’avis au cours des 30 premiers jours suivants l’achat, soit parce qu’il présentait un défaut quelconque. Ces téléphones sont remis à l’état neuf et font l’objet de tests complets avant d’être vendus comme mobiles reconditionnés.

Il existe de nombreux endroits où vous pouvez acheter des téléphones reconditionnés. Il s’agit notamment de détaillants renommés, d’opérateurs de téléphonie mobile et de fabricants de smartphones, ainsi que d’entreprises qui vendent exclusivement des smartphones remis à neuf. Besoin de vous informer sur des sujets liés au High Tech, visitez le site Mister Goodman.

Le téléphone reconditionné en usine

Les smartphones reconditionnés en usine ont été réparés par le fabricant d’origine. Ils ont été retournés avec des défauts tels que des rayures, des écrans fissurés. L’entreprise fabricant répare ou remplace tout élément cassé ou endommagé du téléphone. Il le restaure conformément à ses normes de production. Les anciens modèles sont entièrement restructurés avec un nouveau microprocesseur et un nouveau boîtier. Ils sont vendus avec des garanties. Des accessoires et des manuels d’utilisation peuvent même être fournis dans le nouveau packaging.

Le téléphone reconditionné par une le vendeur

Les smartphones peuvent être reconditionnés par un autre professionnel que le fabricant. Toutefois, même si ce spécialiste essaie de les remettre à leur état d’origine, il se peut qu’ils ne soient pas réparés conformément aux spécifications du fabricant. C’est pour cette raison qu’il est préférable d’acheter un téléphone reconditionné en usine. Si vous décidez d’acheter un smartphone reconditionné, assurez-vous d’obtenir une garantie et vérifiez que l’entreprise a une bonne réputation.

Les avantages d’un téléphone reconditionné

Une économie d’argent

L’avantage de l’achat d’un mobile reconditionné réside principalement dans l’économie réalisée comparée à l’achat du même modèle neuf. Vous pouvez acheter un smartphone reconditionné haut de gamme pour le même prix, voire inférieur à celui d’un téléphone ordinaire acheté neuf. En outre, vous profiterez également d’une garantie.

Un achat éco-responsable

Un autre avantage d’un téléphone reconditionné est qu’il est respectueux de l’environnement. C’est une forme de recyclage qui réduit le nombre de téléphones portables mis en décharge. L’achat écoresponsable privilégie donc l’économie circulaire.

Un produit comme neuf

Un mobile reconditionné ne présente pas vraiment d’autre différence avec un mobile neuf à l’exception du fait qu’il a été légèrement utilisé avant de vous appartenir. Il fonctionne comme un téléphone neuf. Il se peut que la personne ayant acheté le téléphone à l’origine ne l’ait peut-être même jamais utilisé. Il se peut aussi qu’elle l’ait laissé dans son emballage d’origine. C’est pourquoi l’achat d’un téléphone reconditionné s’avère être très avantageux. Ils sont comme neufs et vous les obtenez à un prix réduit.

Comment acheter un téléphone reconditionné ?

Si vous voulez économiser de l’argent en optant pour l’achat d’un smartphone remis à neuf, vous devez garder certaines choses à l’esprit. Vous devrez effectuer plus de recherches que si vous achetiez un téléphone neuf. Avant toute acquisition, vérifiez bien si le téléphone est désimlocké. Le désimblockage consiste au déblocage de la carte SIM pour que vous puissiez l’utiliser avec votre opérateur de téléphonie mobile. En effet, la carte SIM peut avoir été bloquée par son ancien utilisateur.

Faites une vérification de la garantie

En fonction des revendeurs, tous les téléphones reconditionnés ne possèdent pas obligatoirement une garantie. Il est donc vivement conseillé de la vérifier. Selon les fournisseurs, un mobile remis à neuf peut avoir une garantie fournisseur de 12 mois au maximum. Toutefois, la garantie offerte par les revendeurs est souvent plus courte que celle des mobiles achetés neufs. Par ailleurs, si le mobile que vous envisagez d’acheter n’a vraiment aucun problème, le fabricant ou le détaillant du smartphone inclura une sorte de garantie avec l’achat. Si le téléphone reconditionné n’est pas couvert par une garantie, il y a de fortes chances qu’il soit défectueux dès sa sortie de l’emballage.

Essayez d’acheter un téléphone reconditionné auprès de l’entreprise qui l’a fabriqué à l’origine

Un fabricant de téléphones dispose souvent de téléphones avec des accessoires parfaitement adaptés. Le propriétaire d’origine les a retournés pour une raison inconnue. Le fabricant essaie de les revendre en les distinguant comme des téléphones reconditionnés sur leur site web officiel. C’est probablement le moyen le plus simple pour vous aider à réaliser plus d’économie.

Soyez attentifs aux petits caractères, n’oubliez pas de les lire

Pour tout achat important, lisez toujours les petits caractères. Cette vérification est aussi particulièrement essentielle lorsque vous achetez un téléphone reconditionné. La lecture des petits caractères peut révéler que vous ne pouvez pas retourner le téléphone ou obtenir un remboursement si quelque chose ne fonctionne pas.

Vérifiez bien la batterie

S’il s’agit d’un iPhone, entrez dans la section « réglages », cliquez sur « batterie » et « état de la batterie ». Vous y trouverez l’état de la batterie exprimée en pourcentage.

S’il s’agit d’un téléphone fonctionnant avec un système d’exploitation Android, l’état réel de la batterie ne peut plus être exprimé par les applications destinées à le fournir. Cela est dû aux mises à jour du système d’exploitation.

Par ailleurs, si l’état de batterie n’est pas conforme à celui mentionné dans le téléphone reconditionné, optez pour la garantie légale de conformité, une durée de six mois après l’achat.

