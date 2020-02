En cette Saint-Valentin, vous pouvez jouir de Pornhub gratuitement !

Chaque 14 février, la même rengaine pour les célibataires les plus endurcis : un plat seul, et au lit. Mais aujourd’hui, on a une bonne nouvelle pour eux : Pornhub est totalement gratuit en ce 14 février. De quoi illuminer la soirée. Pour rappel, la version premium de Pornhub profite d’un catalogue de vidéos de très haut qualité, en 4K, disponible pour les utilisateurs qui déboursent 9,99 euros par mois. Mais comme dit ci-dessus, la qualité n’a aujourd’hui pas de prix, puisqu’elle est gratuite.

Le site aux centaines de milliers d’abonnés a annoncé cette promotion exclusive via son compte Twitter, en collaboration avec la star du porno Asa Akira, reconnaissable par ses tatouages. Evidemment, une telle promotion a des avantages non négligeables pour Pornhub : le site souhaite en effet contrer la baisse de ses audiences qui a lieu chaque Saint-Valentin.

N’oublions pas que Pornhub a généré 42 milliards de visites dans le monde l’année dernière, en 2019, avec 115 millions de visiteurs quotidiens. Chacun d’entre eux ont accès aux près de 7 millions de nouvelles vidéos mises en ligne durant cette même année. Le site canadien est donc un ténor du porno sur Internet, et risque bien de le rester grâce à ses promotions et ses campagnes de pub décalés.

I would honestly choose @AsaAkira over anyone for by Valentine’s Day Date! Sorry y’all!! At least you’ll still have Free Premium pic.twitter.com/vtOV3GyY4j

