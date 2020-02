MWC : le Coronavirus pousse les géants à annuler leur venue

Le plus grand salon mondial du mobile, le MWC, pourrait bien connaître sa pire itération. Ayant lieu chaque fin février à Barcelone, en Espagne, le Mobile World Congress accueille les plus grands géants de la téléphonie. Constructeurs, fournisseurs, vendeurs… Ils sont habituellement tous là pour présenter de nouveaux services ou produits. Mais cette année 2020 pourrait bien être l’exception qui confirme la règle.

En effet, beaucoup des entreprises devant venir ont décidé d’annuler leur venue au salon, telles que LG, ZTE, Ericsson et Nvidia. Mais ce ne sont pas les seules : il y a quelques heures seulement, Sony et Amazon ont également confirmé leur absence. En cause ? Le Coronavirus, qui sévit actuellement en Chine et prive de nombreuses firmes de leurs usines. Ainsi, les productions sont stoppées et les prochaines sorties d’appareils risquent d’être repoussées.

Les risques sanitaires sont également une bonne raison pour ne pas venir, comme le confirme la marque Sony dans un communiqué : « Nous accordons la plus grande importance à la sécurité et au bien-être de nos clients, de nos partenaires, des journalistes et de nos employés, aussi, nous avons pris la difficile décision d’annuler notre participation au MWC 2020 de Barcelone, en Espagne ». A voir donc comment les marques palieront à cette déconvenue, et s’il y aura des keynotes via Youtube par exemple.

