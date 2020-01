L’iPhone 9 produit en février pour un lancement en mars

Cette année, Apple devrait commercialiser pas moins de cinq nouveaux modèles d’iPhone, selon les dernières rumeurs évoquées ça et là. Parmi eux, le tant attendu iPhone 9, ou iPhone SE 2, qui devrait remplacer l’iPhone 8 et l’iPhone SE. Autrement dit, on s’attend à un iPhone très abordable, avec un bouton Home avec Touch ID intégré. Bien sûr, niveau puissance, il intégrerait les toutes dernières nouveautés, à savoir la puce A13.

D’après le site américain reconnu Bloomberg, la production de ce nouvel iPhone débutera en février, et trois sous-traitants vont se répartir la tâche, à savoir Foxconn, Pegatron et Wistron. Le smartphone serait présenté officiellement au mois de mars avec une commercialisation qui suivrait.

Au niveau des caractéristiques, l’écran devrait être LCD et mesurer 4,7 pouces. Face ID ne serait pas présent. Au niveau de la photo, il pourrait avoir le capteur de l’iPhone 11, ce qui serait une vraie bonne idée. Enfin, concernant le prix, on s’attend à un tarif “cassé”. A l’époque, l’iPhone SE était vendu 489 euros à son lancement, en 2016. Peut-être le même prix pour cet iPhone 9 ? A voir. On peut en tous cas dire au revoir aux iPhone “tout petits modèles”.

