Un nouveau Macbook avec le Magic Keyboard en approche

La marque à la pomme est décidément bien au-dessus de la concurrence. Oui, ses prix sont chers, mais tout, absolument tout, est impressionnant technologiquement parlant. La preuve encore une fois avec ce tout nouveau produit de la firme californienne, qui devrait débarquer dans quelques mois. En effet, selon le site américain toujours très bien informé 9to5mac, Apple aurait enregistré un nouvel ordinateur portable auprès de la Commission Économique Eurasienne. L’enregistrement porte le nom de code A2289, et serait bien associé à un nouvel ordinateur portable qui serait présenté d’ici quelques semaines seulement.

Pour rappel, à chaque fois qu’un produit Apple apparait sur ce genre de listes de la Commission Economique Eurasienne, il sort dans les mois à venir. L’ordinateur portable pourrait donc être dévoilé au cours d’une keynote, qui aura lieu en mars, ou bien tout simplement via un communiqué, comme le fait habituellement Apple.

Pour rappel, ce MacBook Pro qui mesurerait 13 pouces adopterait les nouveautés du MacBook Pro 16 pouces et aurait surtout le fameux clavier Magic Keyboard. Celui-ci dispose d’un mécanisme ciseaux, pour le plus grand plaisir des rédacteurs, et offre un grand confort d’utilisation lors de la frappe. Bref, on a hâte d’en savoir plus, peut-être en mars !

