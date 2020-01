SFR va proposer l’eSim pour iPhone d’ici quelques jours

C’est sans aucun doute l’information du jour, et elle provient directement de nos confrères de Mac4Ever. L’opérateur au logo rouge SFR va en effet proposer dans les prochains jours, à partir du 14 janvier plus précisément, le support de l’eSim sur les iPhone qui le permettent. Ainsi, la firme du groupe Altice va rejoindre Orange dans sa conquête du marché de l’eSim.

Les derniers tests sont en effet en train d’être mené chez SFR, aussi bien en interne que chez quelques clients très sélectionnés, avant un lancement qui aura donc lieu mardi prochain. L’offre sera disponible non seulement chez SFR, mais aussi SFR RED, la branche “low-cost” de l’opérateur, qui propose des forfaits sans engagement.

Pour les quelques personnes du fond qui n’ont pas suivi ce qu’était l’eSim, c’est tout simplement une carte Sim virtuelle. Avec l’eSim, plus de galère quand il s’agit de changer d’opérateur, puis d’ouvrir son téléphone pour mettre sa carte à l’intérieur. Et surtout, l’eSim permet à tous de disposer de deux forfaits différents sur un même iPhone. Le premier forfait sera associé à la carte SIM, le second à la carte eSim. L’un pour les appels, l’autre pour Internet par exemple, ou bien tout simplement pour disposer de deux numéros de téléphone. Pour rappel, Orange et Sosh propose l’option depuis environ six mois.

