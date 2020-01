Bientôt deux milliards d’iPhone vendus

Depuis la sortie du premier iPhone il y a désormais 13 ans (oui, ça date !), Apple a généré des profits hors-norme. Il faut dire qu’en mettant au goût du jour l’univers des téléphones, en leur conférant un aspect tactile et surtout multimédia, la recette du succès n’aurait pas pu être écrite autrement. Les iPhone sont désormais devenus des ténors du genre et, peu importe ce que peuvent dire les concurrents, aucun smartphone n’est plus emblématique que ceux de la marque à la pomme.

Et ce succès n’est pas prêt de se terminer, puisque de premières estimations tablent sur une belle amélioration des ventes pour la firme de Cupertino. Mieux encore, l’année 2020 devrait être l’année où se seront vendus, au total depuis la commercialisation du premier iPhone, deux milliards d’iPhone. Un chiffre tout bonnement incroyable. Pour rappel, le cap du premier milliard d’iPhone vendus avait été atteint en 2016, ce qui signifie qu’il n’aura fallu que quatre ans pour doubler la mise ! Une croissance hors-norme donc.

Selon la rédaction de Bloomberg, pas moins de 195 millions d’iPhone devraient trouver preneur durant les douze prochains mois. En 2019, seulement 186 millions d’utilisateurs s’en étaient procuré un nouveau. Un beau petit pactole pour Apple qui, on le rappelle, a atteint il y a très peu les 1000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Tout va pour le mieux.

