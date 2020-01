50% de véhicules Tesla vendus en plus en 2019

La marque américaine fondée par le multi-milliardaire Elon Musk, Tesla, se porte bien. C’est du moins ce qu’elle annonce dans un communiqué. Tesla se vante ainsi d’avoir écoulé pas moins de 367 500 véhicules électriques sur les 12 mois de 2019, soit une progression de 50% par rapport à l’année précédente.

Un beau petit chiffre qui ne peut qu’être porteur d’espoir pour le secteur des véhicules électriques. Même si, en France, le manque de prises et la prolifération de station essences poussent encore chacun à adopter un véhicule à essence, le succès de tels véhicules pourrait pousser l’Etat à en faire plus encore.

Mieux encore, Tesla a annoncé avoir vendu 112 000 véhicules électriques uniquement durant le quatrième trimestre de 2019. Comme quoi, même à Noël, on offre des voitures… La différence est d’autant plus nette quand on compare ce chiffre avec le premier trimestre de 2019, durant lequel “seulement” 63 000 véhicules Tesla avaient été vendus, pour 702 millions de dollars de pertes. Mais grâce aux trois trimestres records qui ont suivis, Tesla a remonté la pente. Une croissance portée par les ventes de Model 3, plutôt abordable. Et le modèle vient tout juste de sortir en Chine… ce qui n’augure, évidemment, que du bon pour la marque américaine. A voir les chiffres de ventes !

