iPhone SE 2 : deux modèles de tailles différentes commercialisés par Apple !

Apple adore décliner ses téléphones en de multiples versions. Depuis l’iPhone 6 et ses variantes 6 Plus, 6S et 6S Plus, la marque à la pomme ne cesse de produire des téléphones plus grands, plus petits, disponibles en plus de couleurs ou avec des composants différents, parfois plus puissants, parfois plus complet comme un capteur photo en plus, etc. Et la firme californienne pourrait bien continuer sur cette lancée, comme nous le révèle une information du site toujours très bien informé Digitimes.

Digitimes annonce donc qu’Apple a prévu de lancer six nouveaux modèles d’iPhone cette année. Parmi eux, l’iPhone 12 évidemment, peut-être l’iPhone XR2, qui sait, mais surtout deux modèles aux écrans LCD qui seraient… les iPhone SE 2 ! Ou iPhone 9, selon les dernières rumeurs…

L’information proviendrait d’une fuite du fournisseur asiatique Chipbond Technology, qui prétend avoir reçu des commandes de deux composants d’écran. Autrement dit, l’iPhone SE2 pourrait être décliné en deux tailles différentes, une petite et plus grande avec une résolution différente. Pour rappel, l’iPhone SE2, ou 9, devrait s’inspirer du design de l’iPhone 8 et de l’iPhone 4, profiter de coloris très variés et bénéficier d’un prix bas (400 dollars environ). Le Touch ID devrait également faire son grand retour, pour les grands fans de cette technologie révolue.

