Deezer lance une application de karaoké sur iPhone

Le réveillon du nouvel an, c’est dans quelques jours seulement ! En famille ou entre amis, il est fort possible que vous soyez pris d’une chansonnette aigüe (le syndrome qui vous pousse à vouloir crier les paroles de chaque chanson qui passe). Et ça, le géant français du streaming Deezer l’a bien compris puisqu’il a décidé de lancer une application de karaoké pour pouvoir s’amuser toute la nuit. Une manière simple de faire-valoir sa présence pour le 31 décembre.

L’application s’appuie sur l’intelligence artificielle pour séparer la voix du chanteur de la vôtre. Nommée Karaoké by Deezer, elle est fondée sur Spleeter, une technologie open source dévoilée le mois dernier. Deezer assure qu’il a créé « la surprise auprès de la communauté tech », d’où l’intérêt de proposer une application dédiée touchant le grand public.

« Deezer a donc souhaité s’adresser à tous les fans de karaoké en leur proposant de tester leurs cordes vocales avec la possibilité de supprimer la voix ou de régler son volume doucement ou plus fort », indique la plateforme dans un communiqué. « Cette première phase expérimentale permettra également de tester l’appétence pour cette toute nouvelle technologie », ajoute Deezer. Pour l’instant, l’appli compte seulement quelques artistes, dont Jean-Jacques Goldman, Céline Dion ou Julien Doré. L’app est disponible gratuitement au téléchargement sur l’App Store, mais il faut être abonné à Deezer pour en profiter.

