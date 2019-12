Youtube : PewDiePie va prendre une “pause” en 2020

Sur Youtube, il existe deux types d’internautes : les spectateurs, qui cliquent frénétiquement sur tous types de vidéos, et les Youtubeurs, chacun classé selon le nombre de vues qu’ils engrangent. Il y a de petits Youtubeurs, la grande majorité d’entre eux même, qui ne dépassent pas les 10.000 vues par vidéo (et c’est déjà pas mal !). Puis il y a les mastodontes, qui font des millions de vues à chaque nouvelle sortie. C’est notamment le cas de PewDiePie, alias Félix Kjellberg, un Suédois spécialisé dans le jeu vidéo.

Depuis plus de 5 ans, il nous avait habitué à sortir une vidéo par jour, parfois deux lors d’une courte période de temps. A chaque vacances prises, sa communauté le pleurait. Mais PewDiePie veut désormais penser à lui en priorité. « Je suis fatigué. Je me sens très fatigué. Je ne savais pas si je pouvais vous le faire. Seulement, pour que vous le sachiez, dès le début de l’année prochaine, je serai ailleurs pendant un petit moment. Je vous expliquerai ça plus tard, mais je voulais vous avertir », a annoncé le Youtubeur aux 100 millions d’abonnés.

Devenu multi-millionnaire, PewDiePie peut évidemment se le permettre. Mais on imagine qu’il reviendra plus fort encore avec de tout nouveaux projets et formats plus novateurs que ceux qu’il a déjà créé.