Disney + signe un partenariat avec Canal + en France !

Les grands esprits se rencontrent, et qui se ressemblent s’assemblent. En témoigne ce petit “ + “ que présentent Disney + et Canal +. Si le service de Mickey est d’ores et déjà disponible outre Atlantique, il faudra pourtant attendre le 31 mars 2020 pour en bénéficier en France. Mais en attendant ce lancement événement, qui nous permettra enfin de voir (légalement) The Mandalorian et sa super star “Baby Yoda”, le directeur de la division Direct-to-consumer de chez Disney, Kevin Mayer, a évoqué dans une interview aux Echos le futur de sa plate-forme.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les nouvelles s’avèrent surprenantes. Disney a en effet signé un accord de distribution avec Canal+ pour le lancement de Disney +. Autrement dit, les abonnés d’Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free qui voudront le service de streaming sur leur box devront passer par Canal + pour s’abonner. Pour autant, pas d’inquiétude, Disney + sera disponible depuis le web sur ordinateur ou via une app sur smartphone, tablette, téléviseur connecté, etc. Il n’y aura pas besoin de passer par Canal + dans ce cas.

En revanche, la chaîne Canal + continuera de distribuer en premier les films Disney et distribuera exclusivement les chaînes Disney France (Disney Channel, Disney Junior…). Enfin, Kevin Mayer estime qu’il devrait y avoir entre 60 et 90 millions d’abonnés à Disney + dans le monde d’ici fin septembre 2024.

