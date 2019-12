Google dévoile les recherches les plus effectuées en 2019

Qui dit fin d’année dit rétrospective, et qui dit rétrospective dit multiples publications de listes par les géants de la tech. Après Twitter et ses tweets les plus retweetés, après Apple et ses Awards que l’on n’attendait pas, après Spotify et ses artistes les plus streamés, voici Google et ses recherches les plus tapées ! Les recherches concernent aussi bien la France que le monde entier. Entre Notre-Dame de Paris, les élections et Game of Thrones, voici donc un top 10 pour chaque catégorie (film, musique…)

Ainsi, tous termes confondus : Notre Dame de Paris, Marie Laforêt, Neymar, Julie Graziani, Karl Lagerfeld, Coupe du Monde féminine de football 2019, Jacques Chirac, Game of Thrones, Résultats des élections européennes, Dijon – PSG.

Au niveau des actualités : Notre Dame de Paris, Elections européennes, Gilets jaunes, Vincent Lambert, MHD, Xavier Dupont de Ligonnès, Julen, Tempête Amélie, Christophe Dettinger, Prime d’activité.

Les séries TV : Game of Thrones, Stranger Things, Umbrella Academy, Manifest, Tchernobyl, Un si grand soleil, Elite, La Casa de Papel, American Gods, SWAT.

Les films : Joker, Avengers : Endgame, Le Roi Lion, Captain Marvel, Once Upon a Time in Hollywood, Nicky Larson, Aquaman, After, Alita : Battle Angel, Nous finirons ensemble.

La politique : Elections européennes, Gilets jaunes, François de Rugy, Le G7, Alexandre Benalla, Greta Thunberg, Isabelle et/ou Patrick Balkany, Abdelaziz Bouteflika, Lettre Emmanuel Macron, Hong Kong.

Les personnalités politiques : Jacques Chirac, Bernadette Chirac, François de Rugy, Valéry Giscard d’Estaing, Alexandre Benalla, Greta Thunberg, Isabelle et/ou Patrick Balkany, Abdelaziz Bouteflika, Chantal Jouanno, Manon Aubry.

Les musiciens, chanteurs, chanteuses : Marie Laforêt, Bilal Hassani, Serge Lama, MHD, Dick Rivers, Ophélie Winter, Ariane Carletti, Michel Legrand, DJ Arafat, Johnny Clegg.

Les paroles de chansons : Khapta, Shallow, Au DD, Balance Ton Quoi, Bohemian Rhapsody, La Grenade, Pookie, Old Town Road, Dance Monkey, Tout Oublier.

Les définitions : Procrastination, Pervers narcissique, GAFA, Pétauriste, Brexit, Shutdown, Flexitarien, Fake news, Moula, Web.

Les recettes : Galette à la frangipane, Gigot d’agneau, Rougail saucisse, Fondue savoyarde, Clafoutis cerise, Cèpes, Courgette, Gaufre, Beignet de carnaval, Crêpes rapide.

Les destinations : Cap Vert, Zanzibar, Bali, Costa Rica, Islande, Seychelles, Guadeloupe, Sri Lanka, Mexique, Île Maurice.

Les sportifs : Neymar, Emiliano Sala, André Gomes, Alex Morgan, Marie-Josée Perec, Mario Balotelli, Amandine Henry, Mauro Icardi, Sami El Gueddari, Thibaut Pinot.

Et la recherche la plus effectuée dans le monde entier a concerné… un match de cricket opposant l’Inde à l’Afrique du Sud !

