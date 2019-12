Twitter dévoile les contenus les plus tweetés en 2019

C’est la fin d’année, et chaque entreprise dévoile son petit top de l’année 2019. Comme toutes les années. Et disons les choses : ce n’est pas pour nous déplaire. Après Apple qui a publié sa liste de ses Awards pour les artistes musicaux, et Spotify, qui a mis en avant les titres les plus écoutés durant les 365 jours écoulés, c’est au tour de Twitter de présenter ses données, qui listent les événements, les comptes et les tweets qui ont été les plus populaires sur sa plateforme.

Et autant vous prévenir tout de suite, la liste est longue.

Le tweet le plus retweeté :

Let’s set a world record together and get the most retweeted tweet on Twitter. Beating the current world record held by Yusaku Maezawa @yousuck2020 (5.3 million!)

We got this pic.twitter.com/VkMPwJo9GI

— World Record Egg (@egg_rt_record) January 14, 2019