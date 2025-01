À quel point l’iPhone 17 Air sera-t-il mince ?

Depuis plusieurs mois, des rumeurs circulent sur une version redessinée de l’iPhone 17, potentiellement appelée iPhone 17 Air. Ce modèle viendrait remplacer l’iPhone 17 Plus comme quatrième option dans la gamme, aux côtés de l’iPhone 17, de l’iPhone 17 Pro et de l’iPhone 17 Pro Max.

Le smartphone le plus fin jamais conçu par Apple ?

L’iPhone 17 Air est annoncé comme très fin, mais les avis divergent sur son épaisseur exacte.

Selon les rumeurs, l’appareil pourrait mesurer 6 mm, mais l’analyste réputé Ming-Chi Kuo prévoit une épaisseur de 5,5 mm.

Si cette prévision s’avère exacte, l’iPhone 17 Air deviendrait le plus mince des iPhone, battant le record de l’iPhone 6 (6,9 mm) sorti en 2014.

À 5,5 mm, l’iPhone 17 Air serait environ 30 % plus mince que l’iPhone 16 (7,8 mm) et 33 % plus mince que l’iPhone 16 Pro (8,25 mm).

Cela le rapprocherait de l’iPad Pro 12,9 pouces de l’année dernière, qui est l’appareil le plus fin d’Apple à ce jour avec ses 5,1 mm.

Un design pour séduire un public plus large

Apple mise sur ce design ultra-fin pour attirer davantage d’utilisateurs, après l’échec relatif des modèles iPhone mini et iPhone Plus, qui n’ont pas rencontré le succès des versions standard et Pro. L’iPhone 16 Plus sera d’ailleurs le dernier de cette gamme.

L’iPhone 17 Air, malgré sa finesse, conservera un bump pour la caméra arrière, qui sera limitée à un unique capteur de 48 mégapixels, en raison des contraintes d’espace dans ce châssis réduit.

Caractéristiques techniques attendues

L’iPhone 17 Air devrait offrir un compromis entre design et fonctionnalités :

Écran de 6,6 pouces .

. Puce A19 , moins performante que l’A19 Pro des modèles Pro.

, moins performante que l’A19 Pro des modèles Pro. Modem 5G conçu par Apple , mais sans prise en charge des vitesses mmWave les plus rapides.

, mais sans prise en charge des vitesses mmWave les plus rapides. Positionnement de milieu de gamme, contrairement à certaines rumeurs qui prédisaient un prix supérieur aux modèles Pro.

Des prédictions divergentes

Ming-Chi Kuo prévoit une épaisseur de 5,5 mm, mais Mark Gurman de Bloomberg estime que l’iPhone 17 Air pourrait mesurer 6,25 mm, soit 2 mm de moins que l’iPhone 16 Pro.

Même à 6,25 mm, l’iPhone 17 Air serait tout de même l’iPhone le plus mince jamais conçu.

Un lancement attendu en septembre 2025

L’iPhone 17 Air devrait être présenté aux côtés des iPhone 17, iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max en septembre 2025. Ce modèle pourrait redéfinir l’équilibre entre design épuré et fonctionnalités performantes dans la gamme iPhone.