Apple Watch Series 11 de 2025 : le point sur les rumeurs

À l’occasion du 10e anniversaire de l’Apple Watch, examinons les nouveautés prévues pour la prochaine génération, attendue cet automne. L’Apple Watch Series 11 ne semble pas s’annoncer comme un modèle anniversaire révolutionnaire, mais Apple pourrait tout de même surprendre.

Nouvelle technologie de modem

Actuellement, l’Apple Watch utilise des modems cellulaires Intel limités à la connectivité LTE. Cependant, Apple envisage désormais d’adopter la technologie de MediaTek pour ses futurs modèles. Le modem MediaTek prend en charge la 5G RedCap, une connectivité spécialement adaptée aux wearables, offrant des performances supérieures à celles du LTE actuel.

Améliorations du processeur

La Series 11 devrait intégrer la nouvelle puce S11, plus compacte et efficace, permettant ainsi d’améliorer l’autonomie ou d’intégrer une batterie plus grande ou d’autres composants supplémentaires.

Fonctions santé : surveillance de l’hypertension

Apple travaille actuellement sur un outil de surveillance de la pression artérielle. Cette fonctionnalité pourrait être lancée avec les modèles de 2025, même si des problèmes techniques pourraient retarder son arrivée. L’Apple Watch ne fournirait pas de mesures précises systoliques ou diastoliques, mais surveillerait simplement les signes d’hypertension, alerte qui pourrait ensuite être communiquée à un professionnel de santé.

Un watchOS 12 inspiré par visionOS

Le nouveau watchOS 12, prévu pour septembre, apportera des modifications esthétiques à la Series 11 ainsi qu’aux modèles existants. Selon les rumeurs, ces changements seront inspirés de visionOS et mettront l’accent sur la transparence, les finitions effet verre, les boutons arrondis et des effets lumineux subtils.

Apple pourrait également introduire de nouvelles fonctionnalités basées sur l’Apple Intelligence, nécessitant une connexion à l’iPhone pour compenser les limites matérielles de l’Apple Watch.

Coaching santé intelligent grâce à l’IA

Avec la mise à jour d’iOS 19, Apple pourrait proposer une version améliorée de l’application Santé, intégrant des recommandations personnalisées pour encourager un mode de vie plus sain. L’Apple Watch contribuerait activement à ces fonctionnalités grâce à la collecte de données et des conseils personnalisés directement sur l’appareil.

Un suivi alimentaire pourrait également apparaître prochainement pour concurrencer des applications telles que MyFitnessPal.

Où en sont les rumeurs de refonte complète ?

Avant la sortie de la Series 10, des rumeurs évoquaient une Apple Watch X, une version anniversaire avec un boîtier plus fin et un système d’attache magnétique inédit pour les bracelets. Bien que la Series 10 soit effectivement plus fine, ce nouveau système d’attache n’a pas vu le jour. Rien n’indique actuellement son retour pour la Series 11.

Qu’en est-il du capteur d’oxygène sanguin ?

Depuis début 2024, les Apple Watch vendues aux États-Unis n’intègrent plus la mesure d’oxygène sanguin suite à une violation de brevet de la société Masimo. Actuellement, rien n’indique un retour rapide de cette fonction, bien que le matériel nécessaire soit toujours présent et réactivable par une mise à jour logicielle. Toutefois, sans accord avec Masimo ou développement d’une technologie alternative, il faudra peut-être attendre jusqu’à l’expiration du brevet en 2028 pour retrouver cette fonction.

Prix de lancement

En cas de nouvelles taxes sur les semi-conducteurs non exonérées pour Apple, la Series 11 pourrait voir son prix augmenter. Actuellement, le prix de départ estimé reste à 399 $.

Futures nouveautés de l’Apple Watch

Apple prépare d’autres améliorations majeures pour les prochaines années, notamment :

Une caméra intégrée pour Visual Intelligence.

Un suivi non invasif de la glycémie, attendu depuis longtemps pour la prévention du diabète.

Date de sortie

L’Apple Watch Series 11 devrait être annoncée en septembre, aux côtés des nouveaux iPhone 17.