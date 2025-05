iPhone 17 : tous les modèles pourraient embarquer 12 Go de RAM

Selon le leaker chinois Digital Chat Station, basé sur Weibo, tous les futurs modèles d’iPhone 17 seraient équipés de 12 Go de RAM, notamment pour supporter les fonctionnalités avancées d’Apple Intelligence.

Une affirmation confirmée par plusieurs sources

Cette déclaration du leaker chinois, connu pour ses contacts au sein de la chaîne d’approvisionnement d’Apple, intervient quelques jours après que l’analyste Ming-Chi Kuo a annoncé que les modèles iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max seraient dotés de 12 Go de RAM.

Selon Kuo, même le modèle d’entrée de gamme pourrait recevoir cette quantité de RAM, à condition que les difficultés d’approvisionnement puissent être surmontées. Apple devrait prendre une décision définitive d’ici le mois de mai concernant la RAM présente dans le modèle standard de l’iPhone 17. Même si ce dernier reste finalement à 8 Go, Kuo prévoit que tous les modèles de l’iPhone 18 prévus l’année prochaine disposeront de 12 Go de RAM.

Une augmentation significative par rapport à l’iPhone 16

Actuellement, tous les modèles de l’iPhone 16 disposent de 8 Go de RAM. Un passage à 12 Go représenterait donc une augmentation majeure. Plus de RAM permettrait d’exécuter localement des modèles d’intelligence artificielle plus grands et plus performants, améliorant ainsi la rapidité, la réactivité et la complexité des tâches sans avoir à trop dépendre des services cloud.

Une augmentation de 50 % de la RAM permettrait également un multitâche plus fluide, les processus IA pouvant tourner en arrière-plan sans ralentir les applications actives.

Apple devrait présenter la gamme iPhone 17 autour du mois de septembre, comme à son habitude.