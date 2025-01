Best Wallet : 2025 annonce une croissance explosive pour ce portefeuille Web3 

Avec une levée de plus de 6,5 millions de dollars en prévente, Best Wallet affiche un rendement spectaculaire.

Best Wallet Token ($BEST) a levé plus de 6,5 millions de dollars lors de sa prévente. Autant vous dire qu’il enregistre un début d’année assez remarquable.

Avec un volume de transactions de 19 000 milliards de dollars pour le Bitcoin et une reconnaissance légitime des meme coins en tant que véritable secteur crypto en 2024, cette nouvelle année marquera les esprits des investisseurs pour l’industrie des crypto-monnaies.

Pour tirer parti de cette année fructueuse, les détenteurs de crypto doivent se munir d’un portefeuille Web3 doté des fonctionnalités et outils les plus avancés. Depuis son lancement, Best Wallet a enregistré une augmentation mensuelle de 50% de son nombre d’utilisateurs, se positionnant ainsi comme le choix privilégié pour ceux souhaitant maximiser leurs opportunités dans le marché haussier actuel.

Doté de fonctionnalités avancées telles qu’un détecteur de projets cryptomonnaies prometteurs, un design convivial et ludique, des frais de transactions ultra-compétitifs, et bien d’autres encore, Best Wallet devance des portefeuilles établis comme MetaMask et Trust Wallet en termes de croissance de parts de marché.

En investissant sur Best Wallet, vous aurez l’opportunité d’acquérir son token natif $BEST à un prix attractif lors de la prévente. Le token $BEST donne accès à un éventail complet d’outils et de fonctionnalités avancées.

La prévente se termine dans moins de 48 heures, après quoi le prix du token $BEST, actuellement fixé à 0,0235$, devrait augmenter de manière significative.

Bitcoin ($BTC) : une valorisation et un volume de transaction en pleine croissance en 2025

L’année 2024 a été marquée par plusieurs événements clés pour le Bitcoin, spécialement la création d’ETF et la réduction de moitié à 3,125 BTC de la récompense des mineurs.

Au cours des 17 derniers jours, le Bitcoin a observé une tendance baissière, atteignant un point bas de 91 000$. Ce repli représente une correction nécessaire avant de viser un nouveau sommet historique. En 2024, la valeur du Bitcoin a atteint un niveau sans précédent d’environ 108 000 $. En revanche, la récompense des mineurs a été réduite de moitié à 3,125 BTC. Le Bitcoin a également fait son entrée sur Wall Street avec la création de plusieurs ETFs, battant tous les records précédents.

Pierre Rochard, Vice-Président de la recherche chez Riot Platforms, a noté qu’en 2024, le volume des transactions Bitcoin a atteint 19 000 milliards de dollars, doublant ainsi le volume de 2023. Cette augmentation souligne le rôle croissant du Bitcoin en tant que moyen d’échange et réserve de valeur.

Selon le graphique de Richard, la réduction de moitié en 2020 a entraîné une hausse notable du volume des transactions l’année suivante. Si cette tendance se répète, le volume des transactions Bitcoin pourrait connaître une multiplication par huit d’ici 2025.

Cependant, l’année 2024 a également été marquée par l’ascension des memecoins tels que Pepe ($PEPE), DogWifhat ($WIF) et Peanut Squirrel ($PNUT). Alors que la capitalisation boursière des memecoins franchit la barre des 100 milliards de dollars, l’année à venir s’annonce donc très prometteuse.

Avec l’expansion continue du Bitcoin, on s’attend à ce que les memecoins suivent cette dynamique, poussant l’ensemble de l’industrie des cryptomonnaies vers de nouveaux sommets.

Best Wallet : le portefeuille crypto incontournable pour 2025

Avec le début de cette nouvelle année prometteuse, les investisseurs en crypto doivent s’armer d’un portefeuille Web3 qui offre des outils et des fonctionnalités avancées pour suivre les tendances évolutives. En tête des portefeuilles de nouvelle génération, Best Wallet se distingue par des capacités bien supérieures à celles des portefeuilles traditionnels.

Parmi ces innovations, l’outil de filtrage de projets ”Upcoming Tokens”, “les jetons à venir” permet de repérer des projets crypto prometteurs parmi un vaste choix. Ceux qui ont suivi les recommandations de cet outil ont observé des gains substantiels. Par exemple, Pepe Unchained ($PEPU), initialement vendu à 0,008 $ en prévente, est maintenant valorisé à 0,01 $ – une augmentation de 25% – et a même atteint 0,068 $, soit un gain impressionnant de 757,2 %.

Autre exemple notable avec CatSlap ($SLAP), qui a enregistré une hausse de 2868 % depuis son lancement, avec un prix actuel de 0,00326$.

En plus de la fonctionnalité Upcoming Tokens, Best Wallet se distingue par son intégration exceptionnelle avec plus de 200 protocoles décentralisés et 20 passerelles inter-chaînes. Il permet également des conversions directes, permettant aux utilisateurs de transformer leurs cryptomonnaies en plus de 100 devises fiduciaires, avec des fonds directement déposés sur des comptes bancaires.

Best Wallet propose également une fonctionnalité de iGaming unique grâce à ses partenariats avec des plateformes de jeux en ligne. Les utilisateurs bénéficient ainsi d’avantages exclusifs tels que des tours gratuits, l’accès à des coffres à butin, des bonus de dépôt de premier ordre, des parties gratuites et des frais réduits.

Téléchargez tout de suite BestWallet

$BEST : un atout de valeur – comment l’acquérir à bas prix avant son lancement ?

Pour tirer pleinement parti de Best Wallet, il est essentiel de posséder des tokens $BEST. Leur utilité significative a engendré une forte demande parmi les premiers détenteurs. Avec le lancement de Best Wallet et l’expansion continue de sa base d’utilisateurs, l’utilité du Token $BEST – utilisé dans l’application du portefeuille, le DEX de Best Wallet, et le futur service de carte de début Best Card- augmentera probablement sa valeur.

Cette expansion et croissance de l’écosystème sont les raisons pour lesquelles l’influenceur crypto ClayBro anticipe que $BEST pourrait voir sa valeur multipliée par dix une fois complètement lancé.

Best Wallet connaît déjà une croissance phénoménale : le prix de $BEST pourrait exploser lors du lancement

Pour acquérir des tokens $BEST à un prix de prévente avantageux, rendez-vous sur le site de Best Wallet. Si vous n’avez pas encore installé Best Wallet, connectez votre portefeuille et achetez des tokens $BEST via le widget intégré.

Avec l’application Best Wallet, vous pouvez également acheter $BEST en utilisant une carte bancaire ou d’autres crypto-monnaies . Il suffit de convertir ces crypto en ETH ou USDT avant de les échanger contre $BEST. De plus, vous pouvez importer votre portefeuille existant dans Best Wallet, vous permettant de gérer tous vos actifs en une seule application pratique.

Best Wallet est disponible en téléchargement sur Google play et l’app store. Rejoignez la communauté du projet sur X, Telegram et Discord. Visitez Best Wallet dès aujourd’hui.