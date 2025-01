Apple propose des iPhone 15 Pro reconditionnés en France

Quelques jours après les iPhone 15, Apple a commencé à vendre des modèles reconditionnés d’iPhone 15 Pro en France, en Allemagne, en Italie et en Espagne. C’est la première fois que ces modèles, discontinués après leur lancement en 2023, sont proposés à prix réduit.

Les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max reconditionnés bénéficient d’une réduction de 15 % par rapport aux modèles neufs équivalents. Cette initiative fait suite à la mise en vente, plus tôt cette semaine, des modèles standard reconditionnés d’iPhone 15 dans certains pays européens, alors qu’ils ne sont toujours pas disponibles sur le marché américain.

Des appareils quasi identiques aux modèles neufs

Tous les iPhone reconditionnés vendus par Apple sont débloqués et compatibles avec n’importe quel opérateur. Chaque appareil est équipé d’une nouvelle batterie, d’un nouveau boîtier externe, et d’un câble USB-C vers USB-C, les rendant presque indiscernables des modèles neufs.

De plus, les iPhone reconditionnés bénéficient de la garantie standard d’un an d’Apple, avec la possibilité pour les acheteurs de souscrire à une couverture étendue via AppleCare+.

Une nouvelle gamme remplace les iPhone 15 Pro

Avec le lancement des iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max en septembre 2024, Apple a cessé de produire les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max. Cependant, les modèles neufs d’iPhone 15 et d’iPhone 15 Plus restent disponibles sur la boutique en ligne principale d’Apple.