Apple commence à vendre des iPhone 15 reconditionnés en France

Apple a lancé cette semaine la vente d’iPhone 15 reconditionnés pour la première fois en France, Allemagne, Italie et Espagne, offrant ces modèles de la génération précédente à prix réduit depuis leur sortie en 2023.

Des réductions intéressantes

Les iPhone 15 reconditionnés sont disponibles avec une réduction de 15% par rapport aux modèles neufs équivalents. Pour l’instant, seuls les modèles avec une capacité de 128 Go et 256 Go sont proposés, mais d’autres options devraient arriver prochainement. Les modèles iPhone 15 Plus, ainsi que les modèles iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max, devraient également être ajoutés dans les prochains jours, ces derniers étant déjà répertoriés (mais grisés) dans les sections des magasins reconditionnés régionaux.

Qualité garantie pour les modèles reconditionnés

Tous les iPhone reconditionnés vendus par Apple sont :

Débloqués et compatibles avec tous les opérateurs.

et compatibles avec tous les opérateurs. Équipés d’une nouvelle batterie, d’une nouvelle coque externe, et accompagnés d’un câble USB-C vers USB-C. Ces appareils sont donc quasi indiscernables des modèles neufs.

Les iPhone reconditionnés bénéficient également de la garantie standard d’un an d’Apple, avec la possibilité de prolonger cette couverture via AppleCare+.

Contexte du lancement des modèles reconditionnés

Depuis le lancement des iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max en septembre 2024, Apple a cessé la production des iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max. Cependant, la firme de Cupertino continue de proposer à la vente des iPhone 15 et iPhone 15 Plus neufs sur sa boutique en ligne principale.

Avec cette initiative, Apple offre une opportunité d’accéder à des modèles récents à un tarif réduit tout en s’inscrivant dans une démarche plus durable.