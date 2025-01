Stellar Data Recovery : le meilleur logiciel pour récupérer des données sur iPhone

Stellar Data Recovery pour iPhone est un logiciel conçu pour les utilisateurs de Windows et Mac afin de récupérer des données perdues d’un iPhone, d’iCloud ou d’iTunes.

Depuis 1993, cet outil a aidé des milliers d’utilisateurs à travers le monde à retrouver leurs fichiers et données importantes grâce à ses fonctionnalités puissantes.

Cependant, aujourd’hui, de nombreux autres logiciels de récupération de données pour iPhone existent sur Internet et peuvent également effectuer cette tâche facilement. Étant donné que Stellar Data Recovery pour iPhone est un logiciel payant, il est préférable d’en apprendre davantage à son sujet avant de décider d’investir dans une licence. Ce test vous présente une introduction complète à Stellar Data Recovery pour iPhone, avec tous les détails mentionnés. Regardons cela de plus près pour mieux comprendre ce logiciel avant de l’utiliser !

Qu’est-ce que Stellar Data Recovery pour iPhone ?

Comme mentionné, Stellar Data Recovery pour iPhone est un logiciel conçu principalement pour les utilisateurs d’iPhone afin de récupérer des données et fichiers perdus de manière flexible et sécurisée. Le logiciel est compatible avec les systèmes Windows et Mac. En l’installant simplement et en connectant votre appareil iPhone à l’ordinateur, vous pouvez effectuer la récupération directement sur votre bureau sans opérations complexes.

Stellar Data Recovery pour iPhone scanne rapidement vos appareils, détecte les fichiers supprimés ou les données perdues, puis vous les propose pour une récupération immédiate. Il prend en charge tous les types de fichiers courants et peut détecter toutes les données enregistrées sur un iPhone, iCloud ou les sauvegardes iTunes, sans en manquer une seule. De plus, Stellar Data Recovery pour iPhone est l’un des outils de récupération offrant un taux de succès élevé, ayant permis à des milliers d’utilisateurs de retrouver leurs données avec succès.

Quelles sont les exigences pour Stellar Data Recovery pour iPhone ?

Voici les exigences système, les types de fichiers pris en charge et les scénarios d’utilisation avant de commencer avec cet outil :

Appareils compatibles : iPhone 16/15/14/13 et modèles antérieurs ; iPad, iPad Air, iPad mini, iPad Pro.

: iPhone 16/15/14/13 et modèles antérieurs ; iPad, iPad Air, iPad mini, iPad Pro. Systèmes iOS pris en charge : iOS 18 et versions inférieures.

: iOS 18 et versions inférieures. Types de fichiers pris en charge : Photos, vidéos, SMS, contacts, historique d’appels, notes, favoris Safari, etc.

: Photos, vidéos, SMS, contacts, historique d’appels, notes, favoris Safari, etc. Scénarios d’utilisation disponibles : mise à jour d’iPhone, appareil cassé, échec de jailbreak, réinitialisation d’usine, attaque de virus, etc.

Que peut faire Stellar Data Recovery pour iPhone ?

Stellar Data Recovery pour iPhone continue d’attirer des utilisateurs grâce à ses fonctionnalités impressionnantes de récupération de données. Voici les principaux avantages offerts par ce logiciel :

Récupérer des données dans différents scénarios

Pour maximiser ses capacités, Stellar Data Recovery pour iPhone peut détecter des données iOS depuis plusieurs sources : les appareils eux-mêmes (iPhone/iPad), ainsi que les sauvegardes iTunes et iCloud. Même si vous n’avez pas effectué de sauvegarde, ces trois modes vous permettent de retrouver un maximum de données pour une récupération simple.

Prévisualisation avant récupération

Contrairement à iTunes ou iCloud, qui restaurent toutes les données enregistrées sur l’appareil d’un coup, Stellar Data Recovery pour iPhone vous offre la possibilité de sélectionner les fichiers à récupérer selon vos besoins. Cela vous permet de gérer vos données de manière plus flexible.

Support de la majorité des types de fichiers

Le logiciel peut détecter presque tous les types de fichiers sur vos appareils iOS : documents, photos, vidéos, emails, historique d’appels, contacts, etc. Ainsi, vous n’avez pas à craindre de perdre quoi que ce soit, car le logiciel peut presque tout récupérer !

Effacer des données en toute sécurité

En plus de la récupération, Stellar Data Recovery pour iPhone propose une fonction d’effacement des données pour supprimer certains contenus ou réglages sur l’iPhone. Cela peut être utile pour libérer de l’espace et accélérer votre appareil.

Réparer facilement les problèmes d’iOS

Une autre fonctionnalité avancée est l’outil de réparation iOS intégré, capable de résoudre des problèmes tels qu’un écran noir, des erreurs système, un écran blanc ou des erreurs iTunes sans opérations complexes.

Suppression de l’Apple ID sans mot de passe

En cas d’oubli du mot de passe de votre Apple ID, Stellar Data Recovery pour iPhone propose un outil de suppression de l’Apple ID. Après une opération simple, vous pourrez à nouveau accéder à vos données sans restriction.

Stellar Data Recovery pour iPhone est simple d’utilisation grâce à une interface intuitive. De plus, une équipe technique est disponible pour répondre à vos questions. Le logiciel est régulièrement mis à jour pour améliorer sa compatibilité avec les nouvelles versions iOS. En somme, il s’agit d’un outil fiable pour récupérer vos données ou résoudre des erreurs iPhone à domicile.

Prix de Stellar Data Recovery pour iPhone

Le logiciel propose une version d’essai gratuite (limitée à 1 Go de récupération). Pour débloquer toutes ses fonctionnalités, il faut acheter une licence. Le tarif du Plan standard est actuellement en promotion à 44,99 euros/an (au lieu de 69,99 euros/an) pour un usage sur un ordinateur (Windows/Mac) et jusqu’à 3 appareils iOS.

Avantages et inconvénients de Stellar Data Recovery pour iPhone

Avantages :

Interface simple et intuitive.

Récupération de presque tous les types de fichiers.

Trois modes de récupération.

Prévisualisation des fichiers avant récupération.

Outils de réparation iOS.

Fonction d’effacement des données.

Suppression d’Apple ID en cas d’oubli.

Inconvénients :

Logiciel payant avec des prix relativement élevés.

La version gratuite est limitée à 1 Go de données.

La vitesse de scan peut être lente.

Ne prend pas en charge la récupération des données des iPod.



Conclusion

Avec ses fonctionnalités puissantes et sa facilité d’utilisation, Stellar Data Recovery pour iPhone est un choix fiable pour récupérer des données ou résoudre des problèmes liés à iOS.