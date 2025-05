C’est officiel : GTA 6 est reporté à l’année 2026

Une bien mauvaise nouvelle pour les fans de jeux vidéo. Rockstar Games a officiellement annoncé que la sortie de Grand Theft Auto VI (GTA 6), initialement prévue pour l’automne 2025, est désormais reportée au 26 mai 2026. Cette décision a été prise pour garantir que le jeu réponde aux “standards de qualité élevés” attendus par les joueurs. Dans un communiqué, l’équipe de développement a présenté ses excuses aux fans et a exprimé sa gratitude pour leur soutien continu .

Action en berne

Rappelons que le jeu se déroulera dans un état américain inspiré de la Floride. Il mettra en scène un duo criminel composé de Lucia, la première protagoniste féminine de la série, et de son partenaire masculin, Jason. L’histoire s’inspire de celle de Bonnie et Clyde .

Ce report a eu un impact sur l’action de Take-Two Interactive, la société mère de Rockstar Games, qui a chuté de 8 % lors des échanges avant l’ouverture des marchés . Les fans espèrent obtenir davantage d’informations lors de la prochaine présentation des résultats financiers de Take-Two, prévue pour le 15 mai.

Malgré ce retard, l’intérêt pour la franchise Grand Theft Auto reste fort, avec GTA V toujours populaire plus de 11 ans après sa sortie et actuellement classé parmi les jeux les plus regardés sur Twitch en 2024.