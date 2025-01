iPhone 17 : un design plus homogène pour la bosse de l’appareil photo ?

Le design du futur iPhone 17 devrait offrir une transition plus harmonieuse entre les bords de l’appareil et son dos, grâce à un nouveau procédé de liaison entre le verre et le métal. Cette information provient du leaker basé sur Weibo, Fixed Focus Digital.

Concept d’iPhone 17 Pro Max – Source : Antonio Rosa

Une transition repensée pour une esthétique améliorée

Dans une publication récente, le leaker chinois affirme que les fournisseurs évoquent une “refonte des procédés” pour l’iPhone 17, indiquant qu’Apple aurait développé de nouvelles techniques de fabrication pour adoucir les transitions entre les différents matériaux. Selon une traduction automatique, « la zone de connexion entre le décor et la coque arrière est une pente plutôt qu’une marche ». Ici, le terme décor semble désigner la transition esthétique entre les matériaux, notamment la jonction entre l’arrière en verre et le cadre en aluminium.

Retour à l’aluminium pour les modèles Pro

Pour les modèles iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max, Apple envisagerait d’abandonner le cadre en titane pour revenir à de l’aluminium. De plus, ces modèles Pro devraient adopter un dos composé de deux matériaux : la moitié supérieure en aluminium et la moitié inférieure en verre, afin de maintenir la compatibilité avec la recharge sans fil.

Quid des modèles standards ?

Il reste flou si Fixed Focus Digital fait référence exclusivement aux modèles Pro ou à l’ensemble de la série iPhone 17. Peu de détails ont émergé sur le design du modèle standard, tandis que le modèle Plus devrait être remplacé par un iPhone 17 “Air”, qui adoptera un design plus fin et entièrement repensé.

Un changement dans le module photo des modèles Pro

Pour les iPhone 17 Pro, Apple prévoirait également un module photo arrière plus grand, de forme “rectangulaire”, mais fabriqué en aluminium plutôt qu’en verre. Des fuites de la chaîne d’approvisionnement corroborent les informations publiées par The Information au sujet de ce changement de design. Selon des rumeurs en provenance de Chine, le module adopterait une forme « ovale allongée », plutôt qu’une forme strictement rectangulaire.

Lancement attendu en septembre

Comme à son habitude, Apple devrait dévoiler la série iPhone 17 vers la mi-septembre. La semaine dernière, Fixed Focus Digital a également affirmé que la quatrième génération de l’iPhone SE sera nommée iPhone 16E, une information soutenue par d’autres sources.