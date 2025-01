L’iPhone SE 4 pourrait finalement s’appeler iPhone 16E

Apple prévoit de lancer un iPhone SE de quatrième génération en mars prochain, mais selon certaines rumeurs, l’appareil pourrait porter un nom différent.

L’iPhone SE 3 (PRODUCT)RED

Un changement de nom potentiel : iPhone 16E

D’après une publication du 13 décembre par Fixed Focus Digital, un compte comptant plus de deux millions d’abonnés sur la plateforme chinoise Weibo, le successeur de l’iPhone SE 3 serait nommé iPhone 16E. Cette affirmation a été reprise le 31 décembre par Majin Bu sur X, un leaker connu, qui cite également une source affirmant que le prochain modèle sera nommé iPhone 16E.

Cependant, des incertitudes demeurent quant au style exact du nom. S’agira-t-il de “iPhone 16E” avec un E majuscule, de “iPhone 16e” avec un E minuscule, ou même d’un nom comme “iPhone 16 SE” ? Il est également possible que cette rumeur soit incorrecte et qu’Apple conserve la marque iPhone SE.

Fiabilité des sources

Le compte Fixed Focus Digital n’a pas encore une solide réputation concernant les rumeurs Apple. S’il a correctement affirmé que les iPhone 16 Pro seraient proposés dans une nouvelle finition bronze (qui s’est avérée être le Desert Titanium), il s’est trompé sur le nombre de couleurs disponibles pour les iPhone 16 et 16 Plus. La crédibilité de ce compte dépendra largement de la véracité des informations sur l’utilisation du châssis de l’iPhone 16 et le nom iPhone 16E.

Un design inspiré de l’iPhone 14

Peu importe son nom, l’appareil est censé adopter un design similaire à l’iPhone 14, qui partage de nombreux points communs avec l’iPhone 16. Voici les fonctionnalités rumeurs du prochain modèle :

Écran OLED de 6,1 pouces

Face ID

Port USB-C

Une seule caméra arrière de 48 mégapixels

Une puce A-series plus récente avec 8 Go de RAM pour Apple Intelligence

pour Apple Intelligence Le premier modem 5G conçu par Apple

Il reste incertain si l’appareil inclura un bouton Action, introduit avec les modèles iPhone 15 Pro.

Un lancement attendu pour mars 2025

Apple a dévoilé l’actuel iPhone SE lors d’un événement en ligne en mars 2022. Ce modèle adopte le design de l’iPhone 8, avec des fonctionnalités considérées comme dépassées, telles que le bouton Touch ID, un port Lightning et des bordures épaisses autour de l’écran. Aux États-Unis, l’iPhone SE actuel commence à 429 $, mais une légère augmentation de prix semble probable pour le prochain modèle.

Si les rumeurs sont exactes, ce nouvel iPhone SE – ou iPhone 16E – pourrait représenter un changement majeur dans la stratégie d’Apple pour sa gamme d’iPhones d’entrée de gamme. Reste à voir si ce nouveau nom reflétera une évolution significative du produit ou si Apple conservera la marque emblématique SE.