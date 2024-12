Meta Quest : un vrai succès à Noël à en croire le classement App Store de Meta Horizon

La gamme de casques AR et VR Meta Quest semble être l’un des cadeaux de Noël les plus prisés cette année. L’application compagnon Meta Horizon s’est hissée en tête de l’App Store iPhone aux États-Unis et dans d’autres régions du monde. Cette hausse de popularité s’explique en grande partie par le lancement du Meta Quest 3S, un modèle abordable à 329,99 euros.

Autres applications en tête pour Noël

L’application Amazon Alexa a également progressé dans les classements des applications gratuites, confirmant la popularité continue des enceintes Echo comme idées cadeaux. AirPods et Apple Watch figurent probablement parmi les cadeaux les plus offerts cette année, mais l’App Store ne fournit aucune indication sur leur popularité.

Cela s’explique par l’absence d’une application compagnon dédiée pour les AirPods, dont les fonctionnalités sont intégrées directement au système d’exploitation. Quant à l’Apple Watch, son application Watch est préinstallée sur les iPhones, ce qui exclut son apparition dans les classements de l’App Store.

Une accessibilité accrue pour Meta Quest

Contrairement à l’Apple Vision Pro, qui coûte 3 999 euros et reste hors de portée de la majorité des foyers, la gamme Meta Quest est plus abordable et accessible à tous les âges. Avec une bibliothèque de jeux amusants, ces casques se prêtent parfaitement à des moments conviviaux en famille, comme jouer ensemble dès le jour de Noël.

Vision Pro et partenariats potentiels

Apple explore un partenariat avec Sony pour apporter la compatibilité des contrôleurs PSVR au Vision Pro, espérant ainsi attirer davantage de jeux VR sur sa plateforme visionOS. Cependant, la demande des consommateurs restera probablement faible tant que des versions significativement moins chères du casque ne seront pas disponibles.

Des résultats financiers portés par d’autres produits

Apple, quant à elle, n’a pas besoin de s’appuyer sur le Vision Pro pour assurer son succès financier. La firme de Cupertino annoncera ses ventes des fêtes lors de son appel trimestriel en janvier. Les revenus devraient être largement portés par les ventes combinées d’iPhone, iPad, AirPods, Apple Watch et Mac, générant plusieurs dizaines de milliards de dollars.