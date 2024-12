iPhone 17 Pro : premier rendu du design avec la Dynamic Island réduite

Alors que le débat se poursuit sur le maintien du design en îlot de caméra “stovetop“ ou un possible passage à une disposition horizontale inspirée des Pixel, une nouvelle rumeur évoque un changement de design frontal pour l’iPhone 17 Pro.

Une Dynamic Island réduite sur l’iPhone 17 Pro ? – Source : Mydrivers

Une Dynamic Island plus petite

En 2022, l’iPhone 14 Pro a introduit la Dynamic Island, remplaçant l’encoche classique. Cependant, aucun changement majeur n’a été apporté depuis. Selon une fuite du média chinois My Drivers, cela pourrait évoluer cette année avec une Dynamic Island plus petite sur l’iPhone 17 Pro.

L’analyste Jeff Pu avait déjà évoqué cette modification en mai, indiquant qu’Apple utiliserait une nouvelle technologie, les métalenses, pour réduire la taille de la Dynamic Island. Bien qu’Apple ne prévoie pas encore de déplacer le système Face ID derrière l’écran, ces métalenses permettraient de réduire la largeur du module.

Les métalenses : une avancée technologique

Contrairement aux lentilles traditionnelles utilisées aujourd’hui, les métalenses sont des lentilles optiques utilisant des matériaux nanostructurés au lieu de la courbure de surface pour manipuler la lumière. Elles sont plates, légères et permettent de libérer de l’espace, rendant ainsi les appareils plus compacts.

Un design plus épuré

La fuite inclut une image conceptuelle montrant à quoi pourrait ressembler la Dynamic Island plus petite. De plus, l’iPhone 17 Pro afficherait des bordures encore plus fines, rapprochant Apple de son objectif d’un iPhone tout en verre. Cependant, ce dernier n’est pas attendu dans l’immédiat.

Selon Jeff Pu, seule la version iPhone 17 Pro Max bénéficierait de la technologie métalens cette année, laissant les trois autres modèles avec une Dynamic Island de taille similaire à celle des générations actuelles.

Des rumeurs sur le design arrière

En parallèle, des fuites contradictoires circulent sur l’adoption possible d’une disposition horizontale des caméras arrière pour les nouveaux iPhone. Quelle que soit l’issue, il semble qu’Apple explore activement des moyens de rafraîchir le design de ses appareils. Si les rumeurs se confirment, l’iPhone 17 Pro pourrait marquer une étape importante dans l’évolution du design des iPhone.