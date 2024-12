Android 16 : le capteur d’empreintes du Pixel 9 utilisable avec l’écran éteint

Une nouvelle fonctionnalité à venir sur les téléphones Pixel avec Android 16 est la possibilité d’utiliser le capteur d’empreintes digitales même lorsque l’écran est éteint.

Déverrouillage par empreinte avec écran éteint

Dans la version Developer Preview 2 (DP2) d’Android 16, Google introduit une option appelée “Screen-off fingerprint unlock“. Cette nouveauté permet comme son nom l’indique aux utilisateurs de commencer à utiliser le capteur d’empreintes digitales même si l’écran est totalement éteint. Il s’agit de l’une des rares nouvelles fonctionnalités réellement introduites dans cette version préliminaire, les autres changements étant principalement d’ordre cosmétique.

Une exclusivité pour les Pixel 9

Cette fonctionnalité semble être limitée à la série Pixel 9. Bien que l’option puisse être trouvée via la recherche dans les paramètres sur un Pixel 8 Pro, elle n’est pas activable sur cet appareil. Cela s’explique probablement par le fait que Google utilise un capteur d’empreintes ultrasonique sur ses derniers appareils, contrairement aux capteurs optiques utilisés auparavant.

Avec la technologie optique, l’inconvénient pratique de laisser le capteur actif en permanence était que la lumière pouvait être déclenchée par erreur, ce qui pouvait être désagréable, notamment dans des environnements sombres. Avec la technologie ultrasonique, aucun éclairage n’est nécessaire, rendant l’expérience beaucoup plus fluide.

Utilité pour les utilisateurs sans écran Always-On

Bien sûr, cette fonctionnalité existait déjà techniquement pour les utilisateurs des paramètres Always-On Display (AOD), car les capteurs d’empreintes, même optiques, restent accessibles tant que l’heure est affichée sur l’écran. Cependant, cette nouvelle option s’adresse surtout aux utilisateurs qui ne souhaitent pas activer l’AOD.

Comment activer cette fonctionnalité

Sur le Pixel 9, l’option est accessible via :

Paramètres > Sécurité et confidentialité > Déverrouillage de l’appareil > Déverrouillage par visage et empreinte > Déverrouillage par empreinte, mais uniquement si Android 16 Developer Preview 2 est installé.

Cette nouveauté marque une évolution vers une utilisation encore plus pratique des capteurs d’empreintes digitales sur les appareils Pixel, tout en tirant parti des avancées technologiques des capteurs ultrasoniques.