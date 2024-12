Les AirPods d’Apple ont 8 ans aujourd’hui

Aujourd’hui marque les huit ans du lancement des premiers AirPods par Apple. Présentés en septembre 2016 aux côtés de l’iPhone 7, les écouteurs sans fil ont été rendus disponibles le 19 décembre 2016, après un léger retard.

À l’époque, les écouteurs sans fil existaient déjà sur le marché, mais ils n’avaient pas encore atteint une popularité de masse. Les AirPods ont redéfini cette catégorie grâce à leur convenance et leur intégration fluide avec les appareils Apple.

Voici ce qu’a déclaré Phil Schiller, responsable marketing d’Apple à l’époque :

Les AirPods sont les premiers écouteurs à offrir une expérience audio sans fil révolutionnaire. Avec la nouvelle puce Apple W1, ils offrent des fonctionnalités innovantes, notamment une qualité sonore exceptionnelle, une grande autonomie et une configuration automatique. Les AirPods sont simples et magiques à utiliser, sans interrupteurs ni boutons, se connectant automatiquement à tous vos appareils Apple de manière fluide et vous permettant d’accéder à Siri d’un simple double tapotement. Nous avons hâte que les utilisateurs les essaient avec l’iPhone 7 et l’Apple Watch Series 2.